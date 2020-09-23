Sözcü yazarı Çölaşan:  Bizim gazete Türk basınının yeni amiral gemisi oldu

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Şimdi bir Sözcü Gazetesi çalışanı olarak önce şunu söyleyeyim, bizim gazete Türk basınının yeni amiral gemisi oldu." görüşünü savundu.

Çölaşan, "Bu unvan eskiden Hürriyet'e aitti! Toplum ve bizim basın çevreleri onu amiral gemisi olarak tanımlardı. Hem haberciliği ile hem de gerçek satış rakamlarıyla ses getirirdi. O kadar ki, bir zamanlar, yıllar önce tirajı bir milyona vurmuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Çölaşan, "Ne yazıktır ve ne acıdır ki, Sözcü dışında irili ufaklı pek çok gazete, satış rakamlarını şişiriyor. Hile yapmayan gazetelerin en başında Sözcü geliyor.Hele Hürriyet ve Milliyet gibi bazıları var ki, olanları akıl almıyor. Çoğu gazete satış rakamını yüksek göstermek için bazı yollar seçmiş durumda… Örneğin bunlar bazı evlere ve kurumlara beleş, para istemeden veriliyor. Ya da şehirlerarası otobüs terminallerinde, Türk Hava Yolları uçaklarında, hava limanlarında, otellerde ve bir sürü başka yerlerde yine ücretsiz ikram ediliyor!" ifadesini kullandı.

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