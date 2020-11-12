Sözcü yazarı Çölaşan: At ve Anıtkabir sözcükleri herhalde tarihte ilk kez bir araya TRT tarafından getirilmiş oldu, bunlar kasıtlı ifadeler!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Türkiye Cumhuriyeti kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde TRT yayınındaki , "Devletin zirvesi Atanıtkabir'de" KJ'sine tepki gösterdi. Çölaşan, "At ve Anıtkabir sözcükleri herhalde tarihte ilk kez bir araya TRT tarafından getirilmiş oldu!" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Bu da bilmeden yapılacak bir yanlış değil. Mutlaka bir nedeni olmalı…At ve Anıtkabir sözcükleri herhalde tarihte ilk kez bir araya TRT tarafından getirilmiş oldu!Evet, bunlar gözden kaçan hatalar falan değil, bilinçli olarak sergilenen kasıtlı ifadeler…Bir devlet televizyonu düşünün, bu gibi saçma sapan olayların ekranlarında yer almamasına ya gücü yetmiyor, ya da bilinçli yapılan böylesine işlere çanak tutuyor." görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "Bu hataların nedeni korona tedbirleri kapsamında uygulanan zorunlu çalışma yöntemleridir. Hızlı yayıncılık nedeniyle yapılan hatalar nedeniyle özür diliyoruz!' Daha da açıkçası, perişan durumdaki TRT hem Atatürk, hem de Türk Milleti ile alay ediyordu. Madem hızlı yayıncılık refleksiniz var, Berat Albayrak'ın şutlanmasını niçin haber olarak veremediniz? Doldurmuşlar çoğu torpilli bir sürü sorumsuzu içeriye, kimin eli kimin şeyinde belli değil. Ne desek faydası yok. Demek ki koskoca devlet kuruluşu, ekranlarında yer alan alt yazıları bile denetlemekten aciz! O kadar ki, TRT, 19 Mayıs'ın Cumhuriyet Bayramı olduğunu zannediyor." ifadesini kullandı.

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