Azerbaycan hatasında editörü kovan TRT, 'Atanıtkabir' skandalını Koronavirüs'e bağladı

TRT, konuyla ilgili bir açıklama yaparak hataların artmasının gerekçesinin Koronavirüs salgını olduğunu ileri sürdü.

''Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan zorunlu çalışma yöntemleri''

Hatanın 14 saniye sürdüğünün ve ivedilikle düzeltildiğinin belirtildiği açıklamada, hatanın kaynağı şöyle anlatıldı:

Çok aşamalı kontrollere rağmen, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan zorunlu çalışma yöntemleri nedeniyle bu tür hatalar maalesef sayıca artmıştır. Hızlı yayıncılık refleksiyle yapılan bu hatadan ötürü üzüntülerimizi paylaşıyor ve tüm izleyicilerimizden özür diliyoruz.

Daha önce pek çok kez altyazı hatası yapan TRT, bu hataların faturasını çalışanlarına kesmişti.

Geçtiğimiz hafta Karabağ’da yaşanan çatışmalarla ilgili yapılan bir yayında “Azerbaycan Sivillere Saldırıyor” şeklinde altyazının ekranda çıkması üzerine kurum bir kez daha tepkilerin odağı haline gelmişti.

Konuyla ilgili Twitter’dan bir açıklama yapan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, “İlgili personelin sözleşmesi feshedilmiş ve işine son verilmiştir. Olay, devletin ilgili birimleriyle de irtibatlı bir şekilde çok boyutlu soruşturulmaktadır” diyerek bir komplonun yaşanmış olabileceğini öne sürmüştü.

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