TRT’de KJ krizi; editörün işine son verildi

T24 Haber Merkezi

TRT Haber ekranlarında yayınlanan Satır Başı programında “Azerbaycan sivillere saldırıyor” altyazısı nedeniyle editör işten çıkarıldı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren söz konusu KJ'yi yazan personelin işine son verildiğini açıkladı. Eren, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü de ekledi.

Eren Twitter'dan duyurduğu gelişme için şunları yazdı;

"Tabii ki bu olayın vahametinin farkındayız ve sonuna kadar da üzerine gidiyoruz. İlgili personelin sözleşmesi feshedilmiş ve işine son verilmiştir. Olay, devletin ilgili birimleriyle de irtibatlı bir şekilde çok boyutlu soruşturulmaktadır."

TRT Haber’de yayınlanan Gece Bakışı programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pandemiye yönelik yaptığı açıklamalar sırasında TRT ekranında “Öööööööiiiiiillllll” şeklinde bir KJ yer almasının ardından yeni bir KJ hatası daha yapıldı.

Kanalda yayınlanan Satır Başı programında verilen “Azerbaycan sivillere saldırıyor” ifadesi nedeniyle editörün işine son verildi.

T24'ün aldığı bilgiye göre, KJ'de “Azerbaycan sivillere saldırıyor” alt yazısının sorumlusu gösterilen Mehmet Karaca işten çıkarıldı.

TRT'nin yazılı açıklamasında "Yayın politikamız ve vermek istediğimiz mesajlara tamamen ters bu hatadan ötürü özür dileriz" denildi.

Son olarak Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni, gazeteci Cengiz Er arasında da olay zemininde bir polemik yaşandı. Fuat Uğur, olayla ilgili işine son verilen ve hakkında soruşturma devam eden TRT Haber editörü Mehmet Karaca'nın Twitter hesabındaki profil resmiyle ilgili "F klavye kullanıyor sadece. F’in yanında G de var. TRT’ye bin selam. Not edin beni, 'sözde gazeteci'yi yani" diye yazdı.

Uğur'un paylaşımını alıntılayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni, gazeteci Cengiz Er de Fuat Uğur için 'Müptezel' ifadesini kullandığı paylaşımına "Müptezelin kafaya bak. F’nin yanında G var tamam da altında da U var. Yani F.U. F.G ile F.U ayrılmaz ikilidir. Not edelim" notunu düştü.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev de Twitter hesabından olayla ilgili bir TRT'ye destek içerikli bir mesaj paylaştı. Hajiyev TRT'nin Twitter adresini etiketlediği mesajında "Ermənistan propaqandasının @TRT kanalını hədəfə alması onu göstərir ki, @trt və digər Türkiyə mediası Ermənistanın hərbi cinayətlərinin və həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında mühüm rol oynayır. @TRT hər zaman Ermənistanın mülki Azərbaycan əhalisini hədəfə almasını işıqlandırıb." diye yazdı. Hajiyev'in bu paylaşımını TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren retweet'ledi.