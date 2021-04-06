Sözcü yazarı Çölaşan: Akşener’in yaptığı gereksiz bir tanımlama doğrusunu isterseniz pek hoş olmadı, hiç yakışmadı

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesiyle başlayan tartışma sonrasında 103 emekli amiralin yayımladığı bildiri hakkında “Zevzeklik” değerlendirmesinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i eleştirdi.

“İyi muhalefet yapıyor. Yeri ve zamanı geldiğinde taşı gediğine koyuyor. Ancak amirallerin açıklaması sonrasında yaptığı gereksiz bir tanımlama doğrusunu isterseniz pek hoş olmadı ve yerine oturmadı” diyen Çölaşan, devamında şunları kaydetti:

“Açıklamayı “Zevzeklik” olarak niteledi. Sanırım bildiriyi dikkatle okumamış, iktidardan salvo halinde gelen yoğun atışlardan etkilenmişti. Meral Hanım'a hiç yakışmadı.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Akşener’in “Zevzeklik” açıklaması İyi Parti'de istifa getirdi