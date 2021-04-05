Akşener’in “Zevzeklik” açıklaması İyi Parti'de istifa getirdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in emekli amirallerin yayımladığı 'Montrö Bildirisi'ne ilişkin kullandığı, “zevzeklik” ifadesi parti içinde istifa getirdi. İyi Parti Karasu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Levent Arslan, “Geldiğimiz bugüne baktığımızda Montrö ve Lozan’ı savunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli komutanlarına 'zevzek' diyen bir zihniyetin altında bir Türk milliyetçisi, bir ülkücü olarak duramayacağıma karar verdim” diyerek istifa ettiğini duyurdu.

Arslan'ın açıklaması şöyle:

"Bu güne kadar kurucusu olduğum İYİ Parti için çok açıklama yapmadım. Sebebi benimle yola çıkan birçok dostumdu. Geldiğimiz noktada onca emek veren benim gibi binlerce kişi ama haksızlığa uğramış, ama koltuk için itibarsızlaştırılmış binlerce insan partiden uzaklaştırılmışken bile bekledim belki diye.

Geldiğimiz bugüne baktığımızda montro ve lozanı savunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli komutanlarına 'zevzek' diyen bir zihniyetin altında bir Türk milliyetçisi, bir ülkücü olarak duramayacağıma karar verdim. İYİ Parti'nin kuruluşu sırasında elini değil bedenini ortaya koymuş bir kişi olarak İYİ Parti kuruculuğumdan ve üyeliğimden istifa ettiğimi siz değerli dostlarım ile paylaşmak istedim. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde açıklama yapacağım."