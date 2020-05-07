Sözcü yazarı Çölaşan: 19 Mayıs haftası 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirirler

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğini bugünkü köşesinde sordu. Çölaşan, "Bence getirirler ve 23 Nisan'da yaptıkları gibi bir ulusal bayramın daha kutlanması otomatik olarak yasaklanmış olur!" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Bir şeyler yapıyorlar, belli kararlar alıyorlar ama hepsi çelişkilerle dolu…Sonrasında ne olacağını kendileri de bilmiyor. Bir yanda sokağa çıkma yasakları getiriyor, öbür yanda ise insanları AVM' lere ve sokaklara salıyorlar. Olan, evde haftalardan beri hapis kalan 65 yaş üzeri yaşlılarla birlikte 20 yaş altı gençlere oldu!" görüşü savundu.

Çölaşan, "Şimdi önümüzdeki günlere şöyle kısaca bir göz atalım. Kısıtlamanın bu hafta sonunda uygulanacağı da kesin. Yani Türk Milletinin çok büyük bir bölümü bu hafta 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri evde kalacak. Ama esas karmaşa sonraki hafta başlayacak.O zaman da aynı hafta sonu kısıtlaması uygulamaya konulacak. 16 ve 17 Mayıs Cumartesi- Pazar… 19 Mayıs bayramı Salı gününe denk geliyor. Acaba bu günleri birleştirip dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirirler mi! Bence getirirler ve 23 Nisan'da yaptıkları gibi bir ulusal bayramın daha kutlanması otomatik olarak yasaklanmış olur!" ifadesini kullandı.

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