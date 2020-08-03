Sözcü yazarı: Camide kılıç gösterme iyi de, patates işi ve üreticinin hali ne olacak!

Sözcü yazarı Necati Doğru, bugünkü yazısında CHP'li milletvekili Ömer Fethi Gürer ile birlikte seslerini duyurmaya çalışan patates üreticilerinin şikâyetlerini gündeme getirdi.

1 ton patates satan esnafın 1 çeyrek altın alamadığını belirten Doğru, son günlerde kamuoyunun gündeminde olan Ayasofya'da kıldırdığı namazda 'kılıç' geleneğini devam ettiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tartışmasını hatırlattı.

Necati Doğru, "İnsan yaptığı işten kar etmezse arsızlaşır, yozlaşır, emeğine yabancılaşır. Köyünü toprağını bırakıp şehirlerde işsiz yığınlarını oluşturur. Camide kılıç gösterme iyi de… Patates işi ve üreticinin hali ne olacak!" diyerek hükûmete seslendi.

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TIKLAYIN - "Üretici 1 ton patatese karşılık 1 çeyrek altın bile alamıyor”