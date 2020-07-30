Maliyeti 90 kuruş olan yazlık patatesin, tarlada 50 kuruş ettiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Üretici 1 ton patatese karşılık 1 çeyrek altın bile alamıyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada yazlık patates hasadını sürdüren Niğde’nin Altunhisar ilçesindeki üreticilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekti.

Niğde’nin patates üretiminde ülke genelinde ilk sırada yer aldığını, Altunhisar ilçesinde ise erkenci olarak tabir edilen yazlık patates üretiminin yapıldığını vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıla göre hem kalite hem verim açısından artış gösteren yazlık patates ekiminden, 25 bin dekar alanda 100 bin tona yakın rekolte beklendiğini kaydetti.

"Hasadın ilk günlerinde 90 kuruş ila 1 lira arasında satılabilen yazlık patates, bugün 50 kuruşa kadar düştü"

Adana ve Ödemiş’te yazlık patates hasadının tamamlandığını, Niğde, Kayseri, Tokat ve Afyon’da ise hasadın devam ettiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Patates üretiminin maliyeti 90 kuruşu geçiyor. Hasadın ilk günlerinde 90 kuruş ila 1 lira arasında satılabilen yazlık patates, bugün 50 kuruşa kadar düştü. İhracatta ön izin şartı kaldırılmasına rağmen talep darlığı nedeniyle tüccar patatese 50 kuruştan fazla para vermiyor. Geçen yıl 1 lira 20 kuruştan satılan yazlık patates, maliyetlerin artmasına rağmen bu yıl 50 kuruşa kadar düştü” dedi.

"Otel ve lokantaların kızartmalık ve yemeklik patates talebi azaldı"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazlık patates fiyatlarının maliyetinin altında seyretmesinin 2 önemli sebebi olduğunu; bunlardan birinin Ortadoğu ülkelerine ihraç edilen patateste nakliye maliyetinin yüksek olması, diğerinin ise pandemiden kaynaklı turizm hareketliliğinin olmaması ve bunun sonucu olarak da sahil bölgelerindeki otel ve lokantaların kızartmalık ve yemeklik patates talebinin azalması olduğunu belirtti.

Ortadoğu'ya nakliye sorunu

Gürer, “Ürdün ve Irak gibi ülkelere ihraç edilen patates, havaların aşırı sıcak olması nedeniyle korunaklı tırlarla taşınıyor. Kabuğu ince olduğu için sıcaktan etkilenen yazlık patatesin yolda kararmaması için soğutmalı ve güneş korumalı araçlarla sevkiyatının yapılması gerekiyor. Bu mevsimde Ortadoğu ülkelerine patates taşıyan korunaklı ve soğutmalı araçlar dönüşte ithal ürün getiremediği için aracın dolu gidip boş gelmesi nedeniyle nakliye fiyatı iki katına çıkıyor. Bu durum, tüccara cazip gelmediği için de tarlada yazlık patatese 50 kuruştan fazla para vermiyor. İhracat serbest olsa da nakliye maliyeti tüccarı sınırlı ihracat yapmasına neden olması talebi daraltıyor” şeklinde konuştu.

"Talep daralması nedeniyle, yazlık patates fiyatları geçen yılın da altında kaldı"

Patates para etmemesinin diğer bir önemli nedeninin de turizmde pandemi kısıtlaması olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs, ülkemizin turizm sektörünü de önemli ölçüde olumsuz yönde etkiledi. Geçen yılın bu dönemine göre yabancı turist sayısında çok önemli azalma görülüyor. TÜİK verileri bu daralmanın geçen yıl Haziran ayı verilerine göre aynı dönem için %90'lara erdiğini gösteriyor. Ülkemizi bu ayda ziyaret eden yabancı turist sayısı 215 bin seviyelerinde kaldı. Hal böyle olunca, sahil bölgelerinde bulunan otel ve lokantaların, kızartmalık ile yemeklik patates talebinde önemli daralma oldu. Pandeminin turizme olumsuz etkisi, patates üreticisini de ciddi sıkıntıya soktu. Talep daralması nedeniyle, yazlık patates fiyatları geçen yılın da altında kaldı” diye konuştu.