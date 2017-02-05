Sözcü yazarı: Bir bize, bir Yunana bakın; askerimize siyasilerin diz çöktürmesini kabul etmiyoruz!

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın, Edirne ziyareti sırasında 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Piyade Tugay Komutanlığı önünde, karşılama mangasının diz çökerek verdiği 'hatıra pozu'nu eleştirdi. 'Bir bize, bir Yunan’a bakın' başlıklı bir yazı kaleme alan Öztürk, "Fotoğrafların hiç birisinde Yunan bakanla hatıra fotoğrafı çektiren askerle diz çöktürülmediği, tam tersine askerle omuz omuza, yan yana olduğuna tanık oldu. Hâlâ, askerimize siyasilerin diz çöktürmesini ise hiç kabul edemiyor, 'asker diz çökmez' diyoruz" diye yazdı.

Saygı Öztürk'ün Sözcü gazetesinin bugünkü (5 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'Bir bize, bir Yunan’a bakın' başlıklı yazısı şöyle:

Geçmişte, adalarımızın Yunanistan tarafından işgaline izin verilmemişti. 21 yıl önce Kardak kayalığına bayrak dikmeye çalıştıklarında da, o bayrak anında indirildi. AKP iktidarının ikinci yılından itibaren adalarımıza Yunanistan askerleri çıkmaya, silah yığmaya, adalara Yunanları da yerleştirmeye başladı. Bugün, İzmir, Muğla, Aydın il sınırlarımız içinde olan 18 ada ve bir kayalığın Yunanistan tarafından işgal edilişine de seyirci kalınmaya devam ediliyor.Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos, hava sahamızı da ihlal edip her fırsatta işgal ettikleri adalara gidiyor orada bulunan askerleri ziyaret ediyor, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bunu da bakanlığın ve kuvvet komutanlığının sitelerinde yayımlıyorlar.

Bakan, adalarımıza gidebilir mi?

Olağanüstü Hal Yasası'na dayalı olarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname sonucu kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanı'na bağlandı. Yunan Milli Savunma Bakanı, işgal ettikleri adalarımıza her fırsatta çıkarken, Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık'ın da ülkemize ait bu adalarımızı ziyaret etmesi çok yerinde olur. Madem o adalar bizimse, niçin yunan askeri bulundurulmasına seyirci kalınıyor? Askeri yetkililerle konuştuğumda, Yunan işgali altında bulunan adalara Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın gidebileceğine kimse inanmadı. Ülkemize ait olan adalar işgal altında olduğu için, oraya gidilmesi durumunda askerimize AKP yöneticilerinin önünde diz çöktürenler, adalarımızı işgal edenlere acaba diz çöktürebilecek mi?

Askere diz çöktürülmemiş

Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı sitelerindeki fotoğrafları inceledi ve siyasetçinin önünde askerin diz çöküp çökmediğini araştırdı. Yunan bakan, işgal edilen adalarımızı da ziyaret etmişti. O fotoğrafların hiç birisinde Yunan bakanla hatıra fotoğrafı çektiren askerle diz çöktürülmediği, tam tersine askerle omuz omuza, yan yana olduğuna tanık oldu. Daha ilginç bir durumu söyleyelim: Fotoğraftaki askerler, adalarda görevli askeri tören mangasının askerleri. Yani, bakanı ve komutanları törenle karşılıyor. Törenden sonra da hatıra fotoğrafı diz çöktürülerek değil, bu şekilde gerçekleşiyor. Bizde ise AKP il başkanı, gençlik kolları başkanının önünde askere “diz çökkk” emri veriyor.

O toplar, adalara yönelik

Anlaşmalara göre adaların silahsız olması esas. Ama Yunanistan işgal ettiği adalara ağır silahlar da yerleştirmiş. Türkiye'nin 175'lik uzun menzilli topları esasen adalara yönelik olarak ulusal hedeflere uygun olarak geliştirilmişti. O toplar, kıyıdan Midilli, Sakız, Sisam adalarının en uzak köşesine ulaşacak menzilde. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kıbrıs Barış Harekatından büyük dersler çıkarmıştı. Ulusal olanaklarla inşa edilen küçük-büyük çıkarma gemileri, alınan fırtına botlar bu kapsamdaydı. Daha önce yaşanan bir olayı anlatıyorum. Belçika'da görevli Türk komutan, Yunanistan askeri temsil heyeti başkanı tümgeneralle sohbet ederken, “Aman Hristos, problem çıkarmayın. Yoksa Kuşadası ve Güzelçamlı'da 100 general,100 subay ve askerliğini yapmış 200 bin komando var. Aynı şey Ayvalık ve Akçay için de geçerli. Problem olursa ‘Çılgın Türkler' yüzerek ve kayıklarla gelirler haberin olsun” dedi. Tabii o an bu sözler bir şakaydı. Ama aradan yıllar geçtikten sonra, adalara çıkan Yunanlar oldu.

Yunanistan'da ilginç diyalog

Kurmay Yüzbaşı Yaşar Karagöz, harp okulunda bölük komutanı olarak görevliydi. 1978 yılında, Yunanistan Kara Harp Okulu'nun 150'nci kuruluş yıl dönümüne 3 harp okulu öğrencisi ile katılmak için görevlendirilmişti. Hava sahası kapalı olduğu için Viyana bağlantılı olarak Atina'ya gittiler. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Yunanistan'da üniformayla dolaşan ilk gruptu. Onların bu ziyareti gazetelerde manşet haber olarak yayımlanmıştı. Kara Harp Okulu ziyaretinde, Yunan askerlerinin duvarlara panolar halinde safha safha Anadolu'daki ilerlemeleri, askeri planları asıldı. Yaşar Karagöz, bunları dikkatle inceliyordu. Yunan okul komutanı, “Tarihi vakalar bunlar yüzbaşı. Biz geçmişimizle övünüyoruz”' dedi. Yüzbaşı Yaşar Karagöz, komutana döndü. "Keşke, Anadolu'dan çekilişinizle ilgili levhaları da koysaydınız. Gelecek nesillere iyi bir ders vermiş, gerçekten kaçılamayacağını öğretmiş olurdunuz efendim” dedi. Her fırsatta Türkiye'ye meydan okuyan açıklamaları yapan birisinin Milli Savunma Bakanı sıfatını taşımasına kızıyoruz. Ama işlerin bu hale gelmesinin de sorumlusunun bugünkü iktidar olduğunu da göz ardı edemeyiz. Hâlâ, askerimize siyasilerin diz çöktürmesini ise hiç kabul edemiyor, “asker diz çökmez” diyoruz.