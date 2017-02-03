CHP il başkanı: Koskoca ordumuzu düşürdüğünüz şu duruma bakın, yazıklar olsun!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın, Edirne ziyareti sırasında 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Piyade Tugay Komutanlığı önünde, karşılama mangasının diz çökerek verdiği 'hatıra pozu' tartışma konusu oldu. CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, "Koskoca ordumuzu düşürdüğünüz şu duruma bakın yazıklar olsun" diyerek eleştirirken, Edirne Valiliği 'genel uygulama2 açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanı Işık, geçen pazar günü çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Edirne Valisi Günay Özdemir'i makamında ziyaret eden Bakan Işık, daha sonra 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na geçti. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Tugay Komutanlığı’na girişinde Tuğgeneral Salim Afgün ve resmi tören mangası tarafından karşılanan Bakan Işık, Edirne Valisi Özdemir, AKP Edirne Milletvekili Rafet Sezen, AKP Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Fotoğrafta Bakan Işık'ı karşılayan askerler ellerinde tüfeklerle ön sırada diz çökerek yer aldı.

"Yazıklar olsun"

Fotoğrafın medyada yer almasının ardından CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, askerlerin ‘diz çökmesini' eleştirerek, "Düşman orduları karşısında diz çökmeyen Mehmetçiğimizi sırf çektirmek için diz çöktüren fotoğrafta bulunan bütün zihniyeti kınıyorum. Koskoca ordumuzu düşürdüğünüz şu duruma bakın yazıklar olsun hepinize” dedi. Fotoğrafta yer alan AKP İl Başkanı İlyas Akmeşe de düzenlediği basın toplantısında CHP'li Pekvanlı'ya cevap olarak şöyle dedi:

"Edirne CHP İl başkamız hep bunu yapıyor, protokol gereği bu. Sadece Edirne'ye mahsus veya bakanımız Fikri Işık'a mahsus değil bu. Bütün askeri ziyaretlerde Tugay Komutanı’ndan bir üst kişi gelir ise bu program uygulanıyormuş. Fevzi beyin yaşı daha ufak iktidara gelmediği için yani bu tür programlara da katılmadıkları için herhalde bu programların nasıl olacağını bilmediği için bir hata yapmış.”

Valilik açıklama yaptı

Edirne Valiliği de tartışmalar üzerine internet sitesi üzerinden açıklama yaparak, hatıra fotoğrafının genel bir uygulama olduğunu belirtti. Valilik açıklamasında, “Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık'ın 29 Ocak 2017 tarihinde ilimizde gerçekleştirdiği programında; Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı ve Tugay Komutanlığı ziyaret edilmiş, aynı program çerçevesinde Şehit Aileleri ve Gazilerimizle bir araya gelinmiştir. Sayın Bakanımızın Tugay Karargâh binasını ziyaretinde Tören Mangası ile birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanı ve Ordu Komutanı'nın birlik ziyaretlerinde Tören Mangası (Karşılama Mangası) ile çektirilmesi Türk Silahlı Kuvvetleri’nde genel bir uygulamadır” denildi.