Sözcü: Sözcü susturulursa FETÖ'nün ekmeğine yağ sürersiniz!

Sözcü gazetesi, gazete hakkındaki 'FETÖ' suçlamasıyla savcılık tarafından dosya hazırlandığı duyumuna ilişkin bugün "Sözcü susturulursa FETÖ'nün ekmeğine yağ sürersiniz" manşetiyle çıktı.

"FETÖ'cü kriptolar örgütün gerçek yüzünü ortaya döken Sözcü'ye laf atıyor" sözünü manşet altına taşıyan gazete "Amaç, demokrasi mücadelesine darbe indirmek" ifadesini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da "Sözcü'ye yapılan saldırı demokrasiye yapılmış sayılır" dedi. "Umarım kimse yanlışlığa alet olmaz" diyen Kılıçdaroğlu "Sözcü, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin savunucusudur, Sözcü halkın nefes borusudur" değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü'den yapılan açıklama şöyle:

FETÖ'cü kriptolar, örgütün gerçek yüzünü ortaya döken SÖZCÜ'ye çamur atıyor. Amaçları, demokrasi mücadelesine darbe indirmek…

ATATÜRK ilkelerinden sapmayan, laik ve demokratik cumhuriyeti savunan SÖZCÜ'yü “FETÖ'cü” çamuru atarak susturmak istiyorlar. Bu sinsi kumpası dünkü manşetimizle Türkiye'ye duyurduk.

Kumpasa inanıp SÖZCÜ'yü susturmak isteyenlere sesleniyoruz.

SÖZCÜ susturulursa, buna en çok ihanet şebekesi FETÖ sevinir.

SÖZCÜ susturulursa, FETÖ' cülerin oyununa gelmiş olursunuz.

SÖZCÜ susturulursa, 15 Temmuz'da başlatılan demokrasi mücadelesine darbe vurursunuz.

SÖZCÜ susturulursa, Türkiye'nin, dünyanın gözünde zaten kötü olan basın özgürlüğü karnesi daha da kötü hale gelir.

SÖZCÜ susturulursa, Türkiye'de muhalefetin sesi kalmaz.

SÖZCÜ'nün FETÖ'cü olmadığını iktidar da bize çamur atanlar da bal gibi biliyor… Ancak iftiracıların amacı, SÖZCÜ'yü kirli planlarına alet ederek 1 taşla 2 kuş vurmak.

Birincisi, darbe karşıtı ve Atatürkçü SÖZCÜ'yü susturmak… İkincisi, FETÖ'ye karşı yürütülen mücadeleyi sulandırarak bunu iktidarı yıpratma malzemesi yapmak…