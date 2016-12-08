Sözcü: Saray'da 'FG' plakası taşıyan 11 araç var; Erdoğan'ın haberi var mı?

Sözcü gazetesi, Cumhurbaşkanlığı'na ait araçlarla ilgili haberinde darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in isminin baş harflerini taşıyan plakaların 15 Temmuz soruşturmalarında delil olduğunu belirterek "'FG' plakaları için Türkiye genelinde başlatılan 'temizlik' operasyonunun kamu araçlarına işlemediği ortaya çıktı. Erdoğan'ın bu araçlardan haberi var mı?" ifadesini kullandı. Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) Cumhurbaşkanlığı'na ait araçların kasko ve zorunlu trafik sigortası yaptırılmasına ilişkin çıkılan ihalede, araçların plakaları paylaşıldı. Listede “FG” kodlu saraya ait farklı marka ve modellerde 11 taşıt bulunduğu ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Bora Erdin'in haberi şöyle:

Darbe girişiminin ardından FG harfleri taşıyan çok sayıda plaka sökülüp yenisiyle değiştirildi araç sahipleri soruşturuldu. Cumhurbaşkanlığı'na ait araçlara ise dokunulmadığı belirlendi.

15 Temmuz 'FETÖ'nün darbe girişiminin ardından terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in isminin baş harflerinden oluşan ‘FG' plakaları için Türkiye genelinde başlatılan ‘temizlik' operasyonunun kamu araçlarına işlemediği ortaya çıktı.

Araç sahiplerine soruşturma

Ağustos ayında, ‘FG' plakaların toplatılacağı duyuruldu. Türkiye genelinde kullanılan tüm sivil ve kamu araçlarındaki FG plakalar incelenerek, sahiplerinin terör örgütüyle bağlantılı olup olmadığı araştırıldı. O kanlı gecenin üzerinden neredeyse 5 ay geçmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı'na ait 11 taşıtın plakasında “FG” harfleri bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) Cumhurbaşkanlığı'na ait araçların kasko ve zorunlu trafik sigortası yaptırılmasına ilişkin çıkılan ihalede, araçların plakaları paylaşıldı. Listede “FG” kodlu saraya ait farklı marka ve modellerde 11 taşıt bulunduğu anlaşıldı.

Beştepe'nin envanterine 92 araç daha ilave edildi

Cumhurbaşkanlığı'nın 2016 yılı bütçesinde sarayın 50 araç alacağı açıklanmıştı. Ancak belirlenen sayının üzerinde satın alma yapıldı. Bu yıl sarayın envanterine 92 taşıt daha eklendi. Cumhurbaşkanlığı bu araçların kaskosu için ihaleye çıktı. İhale envanterinde “268 araç için kasko” bilgisi yer aldı. Saray 2014 yılında 136, 2015'te 176, 2016'da ise 268 araç için kasko alım ihalesine çıkmış oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Bir ailede 2-3 araba olması israf ekonomisidir" demişti

Taşıtların 10'u her biri 144 bin lira olan makam otomobili, 2'si zırhlı otomobil, 6'sı cinsi ve fiyatı Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek özel araçlar, 20'si binek otomobil, geri kalanı da servislerde kullanılmak üzere minibüs ve otobüs türü araçlar.