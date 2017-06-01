Sözcü: Reina ve Galatasaray Adası 'kaçak' diye yıkıldı; Topbaş'ın 'Lokma'sı ile Zarrab'ın yalısına dokunulmadı

Sözcü gazetesi, Reina ve Galatasaray Adası'nın "kaçak" olduğu gerekçesiyle yıkılmasını hatırlatarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın ailesine ait olan 'Lokma' isimli lokantası ile 17-25 Aralık 'yolsuzluk' soruşturmasının kilit ismi olan, ABD'de tutuklu bulunan iş adamı Reza Zarrab'ın yalısında "kaçak yapılaşma" olduğunu iddia etti.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberi şöyle:

İstanbul'un sembol eğlence merkezlerinde peş peşe yıkım kararları uygulandı. Ancak iş makineleri çay bahçesiyken lüks restorana dönüşen Lokma'ya ve Zarrab'ın Kanlıca'daki yalısına hiç uğramadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri,13 Mayıs'ta, “muhafazakarların Reina'sı” olarak bilinen alkolsüz eğlence mekanı Huqqa'ya gitti. İktidara yakınlığı ile bilinen işadamı işadamı Cihan Kamer'in sahibi olduğu Kuruçeşme'deki mekanın kaçak olduğu tespit edilen bölümleri yıkıldı.

Yılbaşı gecesi dinci terör örgütü IŞİD'in saldırısı sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiği Boğaz'ın ünlü gece kulüplerinden Reina'nın mevzuata aykırı kısımları da 22 Mayıs'ta yıkıldı. 28 Mayıs'ta ise Kuruçeşme açıklarındaki Galatasaray Spor Kulübü'ne ait Suada'daki yapılaşmada yıkım gerçekleştirildi.

"Al babadan izni…"

Ardı ardına Boğaz'da gerçekleştirilen yıkımlar dikkatleri diğer kaçak yapılara çevirdi. Yıllardır Boğaz'daki kaçak yapılara karşı açtığı davalarla, verdiği önergelerle mücadele eden İBB'nin CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, Rumelihisarı'nda basit onarım ruhsatı ile küçük bir çay bahçesinden lüks bir restorana dönüştürülen Topbaş ailesine ait Lokma ile Kanlıca'da Reza Zarrab ve Ebru Gündeş'e ait kaçak yalıya dikkati çekti.

Sağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın ailesi tarafından 2007 yılında alınan çay bahçesinin özel yasa ile korunan çivi bile çakılamayan Boğaziçi ön görünümünde olmasına karşın 2 katlı lüks bir restorana dönüştürüldüğünü hatırlattı. Geçtiğimiz aylarda da Lokma'nın tente ile yapılan ikinci katının alüminyum konstrüksiyon ile kalıcı hale getirildiğini, yüksekliğinin arttırıldığını ve arka binaların cephesinin tamamen kapandığını anlatan Sağ, “Lokma'nın Boğaz'da yıkılan diğer yapılardan farkı ne, neden yıkılmıyor? Kimse dokunamıyor Çünkü Boğaziçi İmar Müdürlüğü Kadir Topbaş'a bağlı. Ne güzel iş babandan izni al Boğaz ön görünümünde inşaat yap kimse dokunamasın…” diye konuştu.

"Ayırım yok, hepsini yıkın"

Sağ, mahkemeye sunulan bilirkişi raporu ile kaçak olduğu kesinleşen Reza Zarrab ve Ebru Gündeş'in Kanlıca'da katlettiği tarihi yalıdaki kaçak bölümlere kimsenin dokunamadığını söyledi. Sağ, Topbaş'a şu çağrıyı yaptı: "İBB iş adamına göre işlem yapıyor, kötü örnek oluyor. İBB, hangi işadamı, hangi holding sahibi olduğuna bakmadan yıkım işlemlerini yapsın biz de destek olalım."