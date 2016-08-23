"Sözcü gazetesini Yeni Şafak sandım!.."

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Sözcü gazetesinin haber dilini eleştirdi. Gazetenin bir haberinde, "Eyyy FETÖ... Eyyy PKK... Eyyy IŞİD... Üst akla maşa oldunuz, güzelim memleketi kan gölüne çevirdiniz... Allah topunuzun belasını versin" ifadelerini kullandığını aktaran Hakan, "İlk bakışta Yeni Şafak gazetesi sanmıştım, dikkatli bakınca Sözcü olduğunu anladım" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Çocuk bu çocuk, ne bilir AK Parti'yi, HDP'yi" başlığıyla yayımlanan (23 Ağustos 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yeni Şafak sandım

Gazete yığınından bir gazete çektim... Şöyle bir baktım. Kocaman harflerle şunu diyordu:

- Eyyy FETÖ... Eyyy PKK... Eyyy IŞİD...

- Üst akla maşa oldunuz, güzelim memleketi kan gölüne çevirdiniz...

- Allah topunuzun belasını versin!

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İlk bakışta Yeni Şafak gazetesi sanmıştım, dikkatli bakınca Sözcü olduğunu anladım.