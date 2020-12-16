Sözcü gazetesi: Ceza da kesseniz, ilan da vermeseniz, hapse de atsanız durduramayacaksınız

Sözcü, bugünkü manşetinde gazeteye kesilen vergi cezasını, "Ceza da yazsanız, ilanlarımızı da kesseniz, hapislere de atsanız Sözcü'nün büyümesini engellemeyi asla ve asla başaramayacaksınız" diyerek duyurdu.

Söz konusu haberde “yazılı basında açık ara en fazla vergiyi vermelerine rağmen gerçeklikle alakası olmayan suçlamalarla ağır vergi cezası kesildiğini” belirten gazete tarafından, “Bununla beraber Basın İlan Kurumu (BİK) gelirlerine de sudan bahanelerle neşter vuruluyor. Sözcü TV'nin yeni logosunu onaylamayan RTÜK engellemelerine karşın, Sözcü ayakta kalmayı başarıyor. Tüm engellemelere rağmen ayakta kalmaya da devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

Gazetenin mali yönden çökertilmeye çalışıldığını belirten Sözcü’nün haberinde şu ifadelere yer verildi:

Kamudan resmi ilanlar dışında herhangi bir ilan almayan Sözcü'ye, BİK cezaları ile baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Gazeteler için önemli gelir kaynaklarından birisi olan BİK ilanlarında Sözcü'ye uygulanan ambargo artıyor. 2020'nin Ocak-Kasım döneminde Sözcü'ye 166 bin lira BİK cezası kesilirken, grubun diğer gazetesi Korkusuz'a da 373 bin lira ceza kesildi. Yıl sonuna doğru BİK cezaları daha da arttı. 2020 Aralık ayı için de hem Sözcü'ye hem de Korkusuz'a 10'ar gün BİK cezası verildi. Yılın ilk 11 ayında her iki gazeteye toplam 26 gün ceza kesildiği göz önünde bulundurulduğunda, aralık ayında kesilen 10'ar gün cezanın ne kadar büyük olduğu da ortaya çıkıyor.

Kamuoyuna daima gerçekleri anlatan, Atatürkçü ve demokrat yayın çizgisinden asla ayrılmayan Sözcü Gazetesi'ne yönelik baskılar kurulduğu günden bu yana sürüyor. “Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” düsturunu benimseyen, gelirini eksiksiz beyan edip, kazandığı her kuruşun vergisini ödeyen Sözcü'ye operasyonların ardı arkası kesilmiyor.

Sözcü yöneticilerine ve yazarlarına Fetöcü iftirası atılmasının yanı sıra, gazetemiz mali yönden de çökertilmeye çalışılıyor. Daha önceden Fetöcülerin denediği mali operasyonların benzerleri şimdi deneniyor. 2010'lu yıllardan başlayarak gazetemizi mali açıdan çökertmek için uğraşan Vergi Müfettişi Çağlar Cerit ile Gelir İdaresi Grup Başkanı Zülfikar Küçükavcı'nın, “Fetöcü olduğu” ortaya çıkmıştı. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in atadığı Cerit ve Küçükavcı, 1 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan KHK ile kamudan atıldı. Günümüzde de yazılı basında en fazla satan ve vergi ödeyen Sözcü'ye benzer vergi cezaları kesiliyor.