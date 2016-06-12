Sözcü: Erdoğan'ın kısa süren ABD ziyareti için devletin kasasından 2 milyon lira çıkmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen perşembe günü Muhammed Ali için 1960 yılında ilk profesyonel boks maçını kazandığı Freedom Hall'da gerçekleştirilen törene katılmak üzere ABD'ye gitti. İki gün süren törenin sadece bir gününe katıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Erdoğan'ın ve beraberindeki heyetin ABD'de yaptığı 1 günlük ziyareti için devletin kasasından 2 milyon lira çıktığı iddia edildi.

Erdoğan'ın ziyaretinin beklenenden kısa sürmesinin nedeni olarak "Erdoğan'ın, kişisel isteklerinin Ali'nin ailesi tarafından kabul edilmemesi" gösterildi. Bu ziyaretin ardından sosyal medyada ise devletin kasasından yapılan harcama gündem oldu.

Sözcü gazetesi'nin haberine göre, Erdoğan ve beraberindeki heyet, ABD'ye özel donanımlı Airbus 330-200 tipi uzun menzilli TC-TUR uçağıyla gitti. Uçak, gidiş-dönüş 18 bin 800 kilometre kat etti. Sadece uçağın yakıtı için 310 bin lira harcandığı, ABD'deki otel konaklaması ve diğer giderlerle birlikte yaklaşık 2 milyon lira harcandığı öne sürüldü. Twitter'da, “Erdoğan, dünyanın en pahalı Fatiha'sını okudu” yorumu yapıldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Erdoğan'ı eleştirerek, “Oradan rant devşirecekti. Ey ilahi adalet… Bu toprakların gördüğü en güçlü bilek, ömrü boyunca kimleri kimleri devirdi. En son yumruğu bu diktatöre attı” dedi.