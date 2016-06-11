Muhammed Ali'ye veda



Solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta 74 yaşında vefat eden eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Muhammed Ali iki gün süren cenaze töreninin ardından defnedildi.

Kentin ünlü boksörle özdeşleşen noktalarından geçen cenaze alayının ardından Muhammed Ali için Cave Hill Mezarlığı'nda halka kapalı bir tören yapıldı. Daha sonra ise Yum Centre'da ünlü boksör için bir anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan ABD Eski Başkanı Bill Clinton "Muhammed Ali daha genç yaşlarında kendi hayat hikayesini yazmayı aklına koymuştu. Kimsenin önünde eğilmek istemedi" ifadeleri kullandı.

Muhammed Ali'yi “harika bir delikanlı” olarak adlandıran Clinton ünlü boksörün “kendisini tüm insanlığa adadığını ve gönlünün herkese açık olduğunu” ifade etti.

Muhammed Ali'nin dördüncü ve son eşi Lonnie de konuşmasında "Muhammed Ali içgüdüsel olarak hangi yolda savaşması gerektiğini bildi ve onu hiçbir zorluk durduramadı. Hiçbir zaman vazgeçmedi, hep uzlaşmaya inandı" şeklinde konuştu.

Erdoğan ziyaretini kısa kesti

Muhammed Ali’nin cenazesine katılmak için ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretini kısa keserek törenlerin ikinci gününe katılmadı. Muhammed Ali’nin cenaze töreninde Erdoğan’ın ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in Kuran-ı Kerim okuma isteğinin geri çevrildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu gelişmeler üzerine programını yarıda keserek dönme kararı aldığı ifade edildi.

Cenaze törenine aralarında boksun unutulmaz isimleri Mike Tyson ve Lennox Lewis ile aktör Billy Crystal ve Arnold Schwarzenegger'in de bulunduğu yaklaşık 300 ünlü isim katıldı. Ali'yi son yolculuğuna uğurlamak için yaklaşık 15 bin 500 kişinin toplandığı açıklandı.