Sözcü: Editoryal hata olarak yorumlanan bu sunumda, Ayasofya'nın açılışına “felaket” demek gibi bir kastımız yoktu

Sözcü gazetesi, dün 2021’in ilk gününde çıkardığı sayıda “2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” başlıklı manşetinin altında Ayasofya’nın ibadete açılmasına da yer vermesi nedeniyle aldığı eleştirilere yanıt verdi. Sözcü gazetesinden yapılan açıklamada, “Editoryal hata olarak yorumlanan bu sunumda, Ayasofya'nın açılışına ‘felaket’ demek gibi bir kastımız yoktu” denildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sözcü gazetesinin dünkü manşetinde Ayasofya'nın ibadete açılışının “2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” başlığı altında verilmesine tepki göstermiş, "Ben okumuyorum, kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" demişti.

TIKLAYIN - Erdoğan’dan Sözcü gazetesinin manşetine tepki: Ben okumuyorum, kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın

Söz konusu açıklama aynen şöyle:

Sözcü gazetesi, dünkü 1’inci sayfasında, 2020’de yaşanan bazı olayları manşet yaptı. “2020 torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” başlığıyla verilen haberde, yıla damga vuran gelişmeler özetlendi. Bunlar arasında 19 Mayıs Bayramı’nın balkonda kutlanmasından EBA’lı eğitime, yeni normal hayattan yaşadığımız acı olaylara kadar pek çok konu vardı. O konulardan biri de 2020’nin temmuz ayına damgasını vuran Ayasofya’nın ibadete açılmasıydı. SÖZCÜ okurları manşetimizi normal karşılarken bazı çevreler farklı yorumlayıp Ayasofya üzerinden olumsuz algı yaratmaya çalıştı.

Sosyal medya ve bazı sitelerde “SÖZCÜ Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gösterdi” yalanını yaydılar. Haberimizi çarpıtıp bizi hedef gösterdiler.

Oysa amacımız Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirmek değil, yıla damga vuran bir olay olduğunu hatırlatmaktı. Nitekim manşetimiz dün Ayasofya'da Cuma Namazı'nı kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu.

Erdoğan, “Ben SÖZCÜ okumuyorum. Kimse de buna para verip almasın” dedi… Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerine sonuna kadar katılıyoruz.

Çünkü Erdoğan bir anlamda ülkede fikir özgürlüğü olduğuna dikkat çekti. “Beğenmiyorsan almazsın” mesajı verdi. Zaten demokrasilerde de böyle olur.

SÖZCÜ bugün Türkiye'nin en çok satan gazetesi.

İşte bu yüzden de kıskanılıyor, haberleri çarpıtılıp çamur atılmak isteniyor.

Editoryal hata olarak yorumlanan bu sunumda, Ayasofya'nın açılışına “felaket” demek gibi bir kastımız yoktu.

SÖZCÜ bu toplumun bir parçasıdır. Bizler de milletimizin sevindiğine sevinir, üzüldüğüne üzülürüz.

Kırmızı çizgimiz, “Vatan, millet, devlet, bayrak ve din”dir. Yıllarca SÖZCÜ gazetesi bunlara saygı duydu.

PKK, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede ve Yunanistan, ABD, Suriye, Rusya, Fransa gibi dış sorunlarda devletin yanında yer aldı.

SÖZCÜ bağımsız bir gazetedir. Kimseden emir ve talimat almaz. Ne iktidarın, ne muhalefetin uşağı olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Biz gücümüzü sadece siz okurlarımızdan alıyoruz.