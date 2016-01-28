Sözcü Başyazarı: Selahattin Demirtaş'a oy veren ahmaklar!..

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmayla ilgili olarak "İkisi de Türkiye’ye haince saldırdı" ifadesini kullanan Sözcü Başyazarı Rahmi Turan, "Selahattin Demirtaş’ın temiz ve masum görünüşlü yüzünün arkasında, yüreği kinden kararmış bir ruh yatıyor! Seçimde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerde ona oy veren bir kısım ahmaklar, bunu yeni yeni anlıyor" dedi.
Rahmi Turan, yazısında "PKK çetesi Güneydoğu’da sıkıştığı için paçası tutuşan Demirtaş, Ankara’nın teröristlerle müzakere masasına oturtulması için uluslararası kurumlardan müdahil olmalarını istedi, Leyla Zana da ona destek verdi" görüşünü dile getirdi.
Rahmi Turan'ın Sözcü gazetesinin bugünkü (28 Ocak 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmeyi kabul ettiği HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana ve HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa Parlamentosu’nda “Türkiye ve Kürtler” konulu konferansta konuştu.
İkisi de Türkiye’ye haince saldırdı tabii…
Yahu sizler Türkiye Cumhuriyeti’nin milletvekilleri değil misiniz? Aldığınız ballı maaşları ceplerinize indirmesini biliyor, devletin nimetlerinden sonuna kadar faydalanıyor, sonra da o devletin altını oymaya kalkıyorsunuz. İnsanlık mı bu?
Bu devlet çökerse, önce siz altında kalır ezilirsiniz be hey gafiller!
Türkiye Cumhuriyeti’ne dil uzatmaya, bu devleti yabancılara şikâyet etmeye utanmıyor musunuz?
Vicdanınız nasıl razı oluyor buna?
Ha, sahi… Vicdan var mı sizde, onu bilmiyorum!
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Selahattin Demirtaş’ın temiz ve masum görünüşlü yüzünün arkasında, yüreği kinden karamış bir ruh yatıyor!
Seçimde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerde ona oy veren bir kısım ahmaklar, bunu yeni yeni anlıyor.
PKK çetesi Güneydoğu’da sıkıştığı için paçası tutuşan Demirtaş, Ankara’nın teröristlerle müzakere masasına oturtulması için uluslararası kurumlardan müdahil olmalarını istedi, Leyla Zana da ona destek verdi.
Utanç verici bir durum!
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Meclis’te “Türk” ifadesini kullanmadığı için yemini geçersiz olan ve hâlâ yemin etmeyen HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, Avrupa Parlamentosu’ndaki konferansta, İmralı mahkûmu Öcalan’ın serbest bırakılmasını istedi.
İlk adımda Öcalan’a özgürlük, sonra özyönetim, daha sonraki aşamada ise bağımsız Kürdistan!
Onların bütün dertleri, bütün karın ağrıları bu!
Güneydoğu’da, aldatılarak dağa çıkarılan ve eline silah verilip PKK’ya katılan Kürt gençleri çatışmalarda patır patır düşüp ölüyor, ocaklar sönüyor, aileler kan ağlıyor, bunların umurunda değil!
Hemen her gün, sözleriyle, eylemleriyle yasaları çiğniyor, suç işliyorlar! Devlet, devlet ise hesap sorar! Hesap sorulmazsa, daha da azıtacakları kesin!