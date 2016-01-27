Demirtaş: Birileri IŞİD’i Cenevre’ye davet etmiş olsaydı Davutoğlu bu kadar bağırıp çağırmayacaktı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa Parlamentosu yetkilileriyle görüştüğü toplantısı sonra, PYD’nin IŞİD’e karşı en etkili mücadele yürüttüğünü öne sürerken “Birileri IŞID'i Cenevre'ye davet etmiş olsaydı Davutoğlu bu kadar bağırıp çağırmayacaktı” dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ender Duruel’in haberine göre AKP'nin PYD'ye karşı göstermiş olduğu tutumun kabul edilemez olduğunu belirten Demirtaş, "PYD, IŞİD'e karşı en etkili mücadeleyi yürütmüş örgütün ismidir, partinin ismidir ve IŞİD'e karşı başarılı olabilmiş dünyadaki tek harekettir.Türkiye'ye karşı tek bir kurşun atmamış bir örgütü, sırf AKP hükümetini memnun etmek için masaya oturtmayacaklarsa o konferans başından itibaren çökmüş demektir. Oradan bir sonuç çıkmayacak demektir.

Suriye'de en etkili yerel gücü dışlayarak Suriye'de Barış aranır mı. Dolayısıyla 'PYD masada olmasın' diyenler, Suriye'de barış istemeyenler, çözüm istemeyenlerdir, kesin net olarak böyledir. Suriye halkını temsil eden, PYD ve diğer güçler de masada olursa oradan bir sonuç çıkabilir. Aksi halde tıpkı Cenevre bir, Cenevre iki gibi sonuçsuz boş anlamsız bir konferans olur. Bu konuda AKP hükümetinin de artık bu anlamsız tavrından vazgeçmesi gerekir. Davutoğlu bunu yaparak Suriye'de çözüm değil sorun yaratan ülke olduklarını, sorunun tarafı olduklarını ortaya koyuyor. Davutoğlu'nun politikaları Suriye çözümünü zorlaştırıyor, imkansız hale getiriyor. Biz bu konuda kesinlikle AKP ile aynı şeyi düşünmüyoruz, düşünmek zorunda da değiliz" dedi.

Hükümetin göstermiş olduğu tutumun iç barışı tehlikeye attığını iddia eden Demirtaş şunları söyledi; "Suriye'de dökülen her damla kandan AKP de daha fazla sorumlu hale geliyor. Birileri IŞID'i Cenevre'ye davet etmiş olsaydı Davutoğlu bu kadar bağırıp çağırmayacaktı. IŞİD halifesi Bağdadi gelip Cenevre'de sandalyeye oturmuş olsaydı Davutoğlu herhalde Bu burada oturamaz terörist örgüttür demezdi. Eminim ki Onlar da öfkeli çocuklardır, bu masada olsunlar derdi. Kürtlerden niye bu kadar nefret ediyorlar anlamak da zorlanıyoruz. Türkler, Kürtlerin kardeşidir, Suriye'deki Irak'takiler de öyledir. Siz IŞİD'e göstermiş olduğunuz sevginin, saygının binde birini Kürtlere göstermiyorsunuz sonrada Kürtlerle etle tırnağız, bin yıldır kardeşiz gibi hikayeler anlatıyorsunuz. Sonra da kimse inanmaz bunlara tabiki."