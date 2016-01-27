Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: PYD Cenevre'de olmayacak, dün nihai karar verildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cuma günü Cenevre'de yapılacak olan Suriye barış görüşmelerine PYD'in katılıp katılmayacağına ilişkin olarak, "Aslında müzakerelere kimlerin katılacağı belirlenmişti. O süreçte PYD konusu gündeme gelmemişken son dakika hamlesi ile PYD'yi görüşmelere katma isteği aykırı bir durum. Rejimle şaibeli ilişkilerine devam eden bir grubun orada bulunma iddiası zaten kabul edilebilir bir durum değildi ve dün de nihai karar verildi. Biz de orada en üst düzeyde temsil edileceğiz" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'yle ilgili Cenevre görüşmelerine terör örgütü PYD'nin davet edilmesi halinde Türkiye'nin müzakereleri boykot edeceğini söylemişti

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim de, Suriye'deki krizin çözümü amacıyla Cuma günü Cenevre'de yapılacak görüşmeler için kendilerine davetiye gelmediğini açıklamıştı.

Sözcü Kalın, Başika'ya asker gönderilmesine ilişkin olarak, "Başika konusunda Iraklıların kaygılarını giderecek bir çalışma yapıyoruz" dedi.

"Yeni anayasa ve başkanlık sistemi konusunda yakalanmış ivmeden memnunuz" diyen Kalın, "Yeni Anayasa, 2023'te Türkiye'nin dünyada kendini nasıl konumlandıracağını belirleyecek bir adım olacaktır" ifadesini kullandı.

Kalın, IŞİD'le mücadele kapsamında 125 ülkeden 36 bin 656 kişiye Türkiye'ye giriş yasağı konduğunu ve 93 ülkeden 3 bin 65 kişinin de sınır dışı edildiğini açıkladı.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündeme dair gelişmeleri basın mensuplarına değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanımızın 2016 yılındaki programları yoğun bir şekilde devam edecek. Külliyemizdeki inşaat çalışmaları da devam ediyor. Burada inşa edilecek kongre salonunu başvuran herkes kullanabilecek. Külliye içerisindeki Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin inşaatı başlayacak. Böylece Beştepe Külliyesi yeni binaların eklenmesiyle fiziki gelişmeleri devam edecek.

"Son dönemde başkanlık için

yakalanan ivmeden memnunuz"

Yeni anayasa ve başkanlık sistemi konusunda yakalanmış ivmeden memnunuz. Yeni Anayasa şüphesiz Türkiye'nin 2023 yılı için atacağı adımlar için çok önemli olacaktır. Yeni Anayasa, 2023'te Türkiye'nin dünyada kendini nasıl konumlandıracağını belirleyecek bir adım olacaktır. Meclis'te Anayasa uzlaşma komisyonu çalışması başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızda bu teşviklere destek vermek için bir takım çalışmaları oluyor.

En temel konu Başkanlık sistemi tartışmasının halkın devletle ilişkisi belirleyecek bir model tartışması olmalıdır. Bu kontrol denge mekanizmasında başkanlık sisteminde yapılmasıdır. Önümüzdeki haftalarda, aylarda tartışmalar devam edecek. Biz bu tartışmalardan büyük memnuniyet duyuyoruz.

"Terörle mücadele Kürtlerle

yapılan bir mücadele değildir"

Türkiye aynı anda bikaç terör örgütü ile mücadele etmektedir. Nasıl DAİŞ ile mücadele uluslararası toplumun bir gündemi ise PKK ile mücadele de böyle olmalıdır. Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratacak türden açıklamalardan uzak durulması gerekmektedir. Biz Avrupa'da terörle mücadelede atılan adımları ve ifade özgürlüğünün nerde başladığını gayet iyi biliyoruz.

Terör örgütü ile yapılan mücadele hiçbir zaman Kürtlerle yapılan bir mücadele değildir. Ne siyasi ne de sosyolojik manada terör örgütünün Kürt vatandaşlarımızı temsil ettiğnii söylemek mümkün değildir. Sürecin devamı terör örgütünün koşulsuz bir şekilde silah bırakmasına bağlıdır. Terörün her türünü eşit bir şekilde aynı bakış açısı ile reddetmek durumundayız. DAİŞ ve PKK terörü arasında bir ayrım söz konusu değil.

IŞİD'le mücadele kapsamında 125 ülkeden 36 bin 656 kişiye ülkeye giriş yasağı konmuştur. 93 ülkeden 3 bin kişi de sınır dışı edilmiştir.

Soru&cevap

Türkiye, Cenevre konferansında hangi düzeyde temsil edilecek ve PYD'yi boykot kararı nasıl olacak?

Kalın: Aslında müzakerelere kimlerin katılacağı belirlenmişti. O süreçte PYD konusu gündeme gelmemişken son dakika hamlesi ile PYD'yi görüşmelere katma isteği aykırı bir durum. Rejimle şaibeli ilişkilerine devam eden bir grubun orada bulunma iddiası zaten kabul edilebilir bir durum değildi ve dün de nihai karar verildi. Biz de orada en üst düzeyde temsil edileceğiz.

Cumhurbaşkanı Leyla Zana ile ne zaman görüşecek?

Kalın: Leyla Zana hanımefendi ile görüşme konusunu kalemler takip ediyor. Şu an kendisi yurt dışındaymış. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de Leyla hanımın müsait olduğu bir zaman kabulun gerçekleşmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Leyla Zana dışında aşiret liderleri, korucular ve mollalarla da görüşülecek.