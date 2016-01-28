Selahattin Demirtaş: PKK'nın yol açtığı sivil ölümler varsa ortaya çıkarılsın

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Güneydoğu’da yürütülen operasyonların sivil halkı hedef alan bir hale dönüştüğünü söyledi. Uluslararası toplumun hükümete ve PKK’ya müzakerelere dönülmesi için ısrarlı bir şekilde çağrı yapması gerektiğini belirten Demirtaş, "Hükümet ısrarla soruşturmadan kaçıyor. PKK’nın yol açtığı sivil ölümler varsa bunların da ortaya çıkmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Diken'de yer alan habere göre; Avrupa Parlamentosu için Brüksel'de bulunan Demirtaş, Güneydoğu kentlerinde yaklaşık 200 sivilin hayatını kaybettiğini ve yüz binlerce insanın zarar gördüğünü söyledi.“Operasyonlar sivil halkı da hedef alan bir hale dönüştü” diyen Demirtaş, operasyonların ve PKK’nın silahlı eylemlerinin siyasi çözüm arayışını zora soktuğunu vurguladı.

Demirtaş, şöyle devam etti: "Barış süreci konusunda uluslararası toplumun hem PKK hem de Türk hükümetine açık şekilde ateşkes ve sağlıklı müzakereye dönüş çağrısı yapması ve bunu ısrarlı şekilde tekrarlaması lazım. Uluslararası toplumun bu konuda yeterince baskı oluşturmadığını düşünüyoruz. Çünkü Türkiye‘deki iç barış sadece Türkiye‘yi ilgilendiren bir konu değil, Suriye sorunu ve Avrupa’daki mülteci sorunu ile doğrudan bağlantılı.”

Uluslararası kamuoyuna çözüm için daha çok baskı uygulaması ve tarafları tarafları müzakerelere çekmek için ısrarcı olması çağrısı yapan Demirtaş, “Bu sağlanırsa müzakerelere dönüş mümkün olabilir. Yoksa giderek derinleşen ve yaygınlaşan bir savaş gerçeği ile karşı karşıya kalırız” diye konuştu.

Bölgedeki sivil ölümler için gerek Avrupa gerekse Türkiye‘den heyetlerin oluşturulup inceleme yapmasını önerdiklerini ancak bunun kabul edilmediğini belirten Demirtaş, “İddiaların netleşmesi için bağımsız, tarafsız bir soruşturma istiyoruz. Ama hükümet ısrarla soruşturmadan kaçıyor. PKK’nın yol açtığı sivil ölümler varsa bunların da ortaya çıkmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Başkanlık sistemiyle özerklik talebi bağımsız’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin ısrarlı olduğu başkanlık sistemi ile kendilerinin demokratik özerklik talebinin bir araya gelip gelemeyeceğinin sorusu üzerine Demirtaş, şöyle konuştu: “Bu iki konu birbiriyle tamamen alakasız, çünkü biz sadece Güneydoğu için savunmuyoruz otonomiyi. Türkiye‘nin genel yönetim şeklinin değişmesi, yeniden yönetim modellerinin Türkiye‘nin genelinde uygulanması gerektiğini savunuyoruz. Bizim için başkanlık da, parlamenter sistem de veya yerel yönetim de demokrasiyle bağlantılıyken anlamlıdır. O nedenle herhangi bir tek adam rejimi, otoriter rejimi desteklemek asla olamaz.”

"PYD düşmanlığı Kürt düşmanlığına dönüşmüş durumda"

AKP’nin yeni anayasayı ‘tek adam sistemi üzerine kurulu ve hiçbir şekilde demokrasi içermeyen bir model’ olarak önerirse bunu kabul etmeyeceklerini aktaran Demirtaş, Cenevre’de yarın yapıalcak Suriye görüşmelerine de değindi.

Demirtaş şöyle konuştu: “Bütün tarafların masada olması lazım ve IŞİD’e karşı en etkili başarıyı elde etmiş olanlar PYD etrafında toplanmış olan güçler ve ağırlıklı olarak Kürtlerdir. Bu gerçeği kabul etmeden Cenevre’de çözüm aramak boşa kürek çekmektir. PYD düşmanlığı Kürt düşmanlığına dönüşmüş durumda. Türkiye bu konuda objektif düşünemiyor, tepkisel reflekslerle geleceği doğru olmayan bir dış politika uyguluyor.”