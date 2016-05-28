Sözcü: Aile Bakanı zorunlu Güneydoğu hizmetini yapmamış

Sözcü gazetesi, 65. Hükümet'in tek kadın bakanı Aile ve Sosyal Politikalar'dan sorumlu Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Tıp Fakültesi eğitimi sonrası zorunlu Güneydoğu hizmetini yerine getirmediğini öne sürdü.

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı zorunlu Güneydoğu görevini reddetmiş!" başlığıyla yayımlanan haberde, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Kaya'nın Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu hizmet için atandığı Muş'a gitmediği ortaya çıktı. Kaya üniversiteden mezun olduktan sonra Muş Bulanık Hastanesi'ne pratisyen hekim olarak atandı ancak doğu hizmetine gitmedi. Mecburi hizmetini tamamlamadığı için de başka bir kurumda da doktorluk yapamadı" ifadesi kullanıldı.

Sözcü'de yer alan haber şöyle:

"Binali Yıldırım kabinesinin en dikkat çeken isimlerinden biri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya oldu. Kabinedeki tek kadın bakan olan Kaya, hem elektrik elektronik mühendisi hem de tıp doktoru.

35 yaşındaki Kaya, üniversite sınavında Bilkent Üniversitesi'ni burslu olarak kazandı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde okudu. Daha sonra 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne giren Kaya, 2015 yılında mezun oldu.

Muş'a gitmedi

Ancak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Kaya'nın Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu hizmet için atandığı Muş'a gitmediği ortaya çıktı. Kaya üniversiteden mezun olduktan sonra Muş Bulanık Hastanesi'ne pratisyen hekim olarak atandı ancak doğu hizmetine gitmedi. Mecburi hizmetini tamamlamadığı için de başka bir kurumda da doktorluk yapamadı.

Kaya 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erdoğan ile çalıştı, tanıtım ve medya sorumlusu görevinde bulundu. 25 Kasım 2015'te ise AKP Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ardından milletvekili seçilip bakan oldu."