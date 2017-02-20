SÖZ; zamansız ve mekansız bir insan hikâyesine davet

Daha önce 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'O Hayat Benim' gibi birçok projede yer alan Şan Bingöl tek kişilik bir oyunla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. SÖZ oyununun galası 21 Şubat saat:20.00 Beyoğlu Hayal Kahvesi sahnesi Hayal Perdesi'nde gerçekleşecek. TAG Prodüksüyon'un sunduğu ilk tiyatro çalışması olan "Söz" izliyecileri zamansız ve mekanız bir insanın hikayesine davet ediyor.

TAG Production'ın yeni heyecanı

TAG Production’ın oyun tanıtımı şöyle:

TAG Production’ın sunduğu ilk tiyatro çalışması olan "SÖZ" bizi zamansız ve mekânsız bir insanın hikâyesine davet ediyor. Pişmanlıkları, hayal ettikleri, korkuları, arzuları, bastırdıkları, kâbusları ve yalnızlığı ile hepimizin içinden bir ses ile…

Tek kişilik orkestra

Karakter; çocukluğu, ilk gençliği, aşkları, evliliği, erkekliği ve insanlığı ile hesaplaşma içine girer. Oyun; bizi geçmiş ile gelecek arasında bağları birbirine karışmış bir insanın zihninde yolculuğa çıkarır. Varoluşçu yaklaşım ile oluşturulmuş oyun; kendi hayatlarımız içinde taktığımız maskelerin altında yatan gerçekliği vurgulamaktadır. Bu gerçeklik ile yüzleşmek vurucu ve ağır olsa da; kendimizi anlamlandırabilmemiz için gereklidir. Ve tam da bu yüzden; oyun, seyirciyi değişime zorlar. Soru sormaya başlayan izleyen için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Deneysel çalışma

“SÖZ” tek kişilik deneysel bir performans çalışmasıdır. Görsel tasarım ve birbirinden farklı bölümlerle kurgulanan oyun, zamansız bir insan hikâyesi anlatmaktadır. “SÖZ” oyunu 21 Şubat 2017 tarihinde saat: 20.00’de Beyoğlu Hayal Perdesi’nde gerçekleştirilecek galada davetlilerimiz ile buluşacaktır.

Kısa özet

“Çok önce değil. Dün gibi. Aralarındaydım. Ve boğuluyordum. Bunu daha önce demiş miydim? Nefes alışverişim düzensizdi, sınırda tuttuğum dayanma gücüm tükenmiş ve tüm ruhum ele geçirilmiş gibiydi. Çok mu dramatik oldu. Aslında düşününce bu, sizin sorununuz değil. Hiçbir zaman sizin sorununuz olmadı.”

Yapım: TAG Production

Yapımcı: Badegül Bingöl



Yazarlar: Sanem SOĞUKPINAR- Serkan KARABAYIR- Alexander BLOK

Yönetmen: Serkan KARABAYIR

Oynayan: Şan BİNGÖL

Çevirmen: Cevahir B. YALÇIN

Dramaturg: Sanem SOĞUKPINAR

Sanat Yönemeni: Gülbin MACUNLUOĞLU

Görsel Tasarım: Tufan DAĞTEKİN

Ses/ Müzik Tasarım: Erdem TUNALI

Işık / Teknik: Mehmet ERGÜN

Ses / Teknik: Onur SOĞUKPINAR

İllüstrasyon: Furkan YERGE

Fotoğraf: Cem ÜNSAL

Afiş Tasarım: Erdi OKUMUŞ

Asistan: Mete Kaan TOKGÖZ