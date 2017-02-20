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Kültür-Sanat

SÖZ; zamansız ve mekansız bir insan hikâyesine davet

TAG Production'ın sunduğu ilk tiyatro çalışması olan "SÖZ" yarın Beyoğlu Hayal Kahvesi sahnesinde

20 Şubat 2017 18:00

Daha önce 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'O Hayat Benim' gibi birçok projede yer alan Şan Bingöl tek kişilik bir oyunla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. SÖZ oyununun galası 21 Şubat saat:20.00 Beyoğlu Hayal Kahvesi sahnesi Hayal Perdesi'nde gerçekleşecek. TAG Prodüksüyon'un sunduğu ilk tiyatro çalışması olan "Söz" izliyecileri zamansız ve mekanız bir insanın hikayesine davet ediyor.   

TAG Production'ın yeni heyecanı

TAG Production’ın oyun tanıtımı şöyle:

TAG Production’ın sunduğu ilk tiyatro çalışması olan "SÖZ" bizi zamansız ve mekânsız bir insanın hikâyesine davet ediyor. Pişmanlıkları, hayal ettikleri, korkuları, arzuları, bastırdıkları, kâbusları ve yalnızlığı ile hepimizin içinden bir ses ile…

Tek kişilik orkestra

Karakter; çocukluğu, ilk gençliği, aşkları, evliliği, erkekliği ve insanlığı ile hesaplaşma içine girer. Oyun; bizi geçmiş ile gelecek arasında bağları birbirine karışmış bir insanın zihninde yolculuğa çıkarır. Varoluşçu yaklaşım ile oluşturulmuş oyun; kendi hayatlarımız içinde taktığımız maskelerin altında yatan gerçekliği vurgulamaktadır. Bu gerçeklik ile yüzleşmek vurucu ve ağır olsa da; kendimizi anlamlandırabilmemiz için gereklidir. Ve tam da bu yüzden; oyun, seyirciyi değişime zorlar. Soru sormaya başlayan izleyen için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Deneysel çalışma

“SÖZ” tek kişilik deneysel bir performans çalışmasıdır. Görsel tasarım ve birbirinden farklı bölümlerle kurgulanan oyun, zamansız bir insan hikâyesi anlatmaktadır. “SÖZ” oyunu 21 Şubat 2017 tarihinde saat: 20.00’de Beyoğlu Hayal Perdesi’nde gerçekleştirilecek galada davetlilerimiz ile buluşacaktır.

Kısa özet

“Çok önce değil. Dün gibi. Aralarındaydım. Ve boğuluyordum. Bunu daha önce demiş miydim? Nefes alışverişim düzensizdi, sınırda tuttuğum dayanma gücüm tükenmiş ve tüm ruhum ele geçirilmiş gibiydi. Çok mu dramatik oldu. Aslında düşününce bu, sizin sorununuz değil. Hiçbir zaman sizin sorununuz olmadı.”

Yapım: TAG Production                             

Yapımcı: Badegül Bingöl                                                                         

Yazarlar: Sanem SOĞUKPINAR- Serkan KARABAYIR- Alexander BLOK
Yönetmen: Serkan KARABAYIR              
Oynayan: Şan BİNGÖL
Çevirmen: Cevahir B. YALÇIN                  
Dramaturg: Sanem SOĞUKPINAR                                                           
Sanat Yönemeni: Gülbin MACUNLUOĞLU                                
Görsel Tasarım: Tufan DAĞTEKİN
Ses/ Müzik Tasarım: Erdem TUNALI  
Işık / Teknik: Mehmet ERGÜN
Ses / Teknik: Onur SOĞUKPINAR          
İllüstrasyon: Furkan YERGE                    
Fotoğraf: Cem ÜNSAL
Afiş Tasarım: Erdi OKUMUŞ                   
Asistan: Mete Kaan TOKGÖZ

 

ETİKETLER

Muhteşem YüzyılO Hayat BenimŞan BingölBeyoğlu Hayal KahvesiHayal PerdesiTAG Prodüksüyon

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