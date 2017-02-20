SÖZ; zamansız ve mekansız bir insan hikâyesine davet

Daha önce 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'O Hayat Benim' gibi birçok projede yer alan Şan Bingöl tek kişilik bir oyunla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. SÖZ oyununun galası 21 Şubat saat:20.00 Beyoğlu Hayal Kahvesi sahnesi Hayal Perdesi'nde gerçekleşecek. TAG Prodüksüyon'un sunduğu ilk tiyatro çalışması olan "Söz" izliyecileri zamansız ve mekanız bir insanın hikayesine davet ediyor.
TAG Production'ın yeni heyecanı
TAG Production’ın oyun tanıtımı şöyle:
TAG Production’ın sunduğu ilk tiyatro çalışması olan "SÖZ" bizi zamansız ve mekânsız bir insanın hikâyesine davet ediyor. Pişmanlıkları, hayal ettikleri, korkuları, arzuları, bastırdıkları, kâbusları ve yalnızlığı ile hepimizin içinden bir ses ile…
Tek kişilik orkestra
Karakter; çocukluğu, ilk gençliği, aşkları, evliliği, erkekliği ve insanlığı ile hesaplaşma içine girer. Oyun; bizi geçmiş ile gelecek arasında bağları birbirine karışmış bir insanın zihninde yolculuğa çıkarır. Varoluşçu yaklaşım ile oluşturulmuş oyun; kendi hayatlarımız içinde taktığımız maskelerin altında yatan gerçekliği vurgulamaktadır. Bu gerçeklik ile yüzleşmek vurucu ve ağır olsa da; kendimizi anlamlandırabilmemiz için gereklidir. Ve tam da bu yüzden; oyun, seyirciyi değişime zorlar. Soru sormaya başlayan izleyen için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Deneysel çalışma
“SÖZ” tek kişilik deneysel bir performans çalışmasıdır. Görsel tasarım ve birbirinden farklı bölümlerle kurgulanan oyun, zamansız bir insan hikâyesi anlatmaktadır. “SÖZ” oyunu 21 Şubat 2017 tarihinde saat: 20.00’de Beyoğlu Hayal Perdesi’nde gerçekleştirilecek galada davetlilerimiz ile buluşacaktır.
Kısa özet
“Çok önce değil. Dün gibi. Aralarındaydım. Ve boğuluyordum. Bunu daha önce demiş miydim? Nefes alışverişim düzensizdi, sınırda tuttuğum dayanma gücüm tükenmiş ve tüm ruhum ele geçirilmiş gibiydi. Çok mu dramatik oldu. Aslında düşününce bu, sizin sorununuz değil. Hiçbir zaman sizin sorununuz olmadı.”
Yapım: TAG Production
Yapımcı: Badegül Bingöl
Yazarlar: Sanem SOĞUKPINAR- Serkan KARABAYIR- Alexander BLOK
Yönetmen: Serkan KARABAYIR
Oynayan: Şan BİNGÖL
Çevirmen: Cevahir B. YALÇIN
Dramaturg: Sanem SOĞUKPINAR
Sanat Yönemeni: Gülbin MACUNLUOĞLU
Görsel Tasarım: Tufan DAĞTEKİN
Ses/ Müzik Tasarım: Erdem TUNALI
Işık / Teknik: Mehmet ERGÜN
Ses / Teknik: Onur SOĞUKPINAR
İllüstrasyon: Furkan YERGE
Fotoğraf: Cem ÜNSAL
Afiş Tasarım: Erdi OKUMUŞ
Asistan: Mete Kaan TOKGÖZ