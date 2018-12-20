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Bilim / Teknoloji

Soyuz MS 09 kapsülü 197 gün sonra Dünya'ya geri döndü

Ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu da açıkladı

20 Aralık 2018 15:00

Geçen yıl Haziran ayında fırlatılan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 197 gündür görev yapan Soyuz MS 09 kapsülü Dünya'ya geri döndü.

Rusya Uzay Ajansı ROSCOSMOS'tan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Alexander Gerst, NASA'dan Serena Aunon-Chancellor ve ROSCOSMOS'tan Sergey Prokopyev'in içinde bulunduğu uzay aracının başarıyla Dünya'ya iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ekibin UUİ'de 197 gün kaldığı ve bu sürede çeşitli bilimsel araştırmalar ve denemeler yaptığı kaydedildi.

Ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu da açıkladı.



NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

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