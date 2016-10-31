Soyuz kapsülü Dünya'ya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) 115 gündür görev yapan bir Rus kozmonot, bir Japon ve bir Amerikalı astronotu taşıyan Soyuz kapsülü, Kazakistan'ın Jezkazgan şehri yakınlarına başarılı şekilde indi.

Soyuz kapsülüyle 7 Temmuz'da UUİ'ye gönderilen Amerikalı Kate Rubins, Rus Anatoli İvanşin ve Japon Takuya Onişi yaklaşık 4 aylık görev sürelerinin ardından Dünya'ya döndü.

Kapsülden çıkarılan Rubins, İvanşin ve Onişi, sağlık kontrolleri için yakındaki tıbbi çadıra götürüldüğü, yer çekimine yeniden alışmaya başlayacak astronotların testlerden geçirileceği kaydedildi.

Astronotlar, istasyonda mart ayından beri görev yapan Amerikalı Jeff Williams, Rus Oleg Skripoçka ve Alexey Ovçinin'in ekibine dahil olmuştu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak iki Rus kozmonotla bir Amerikalı astronotu taşıyan Soyuz kapsülü de 19 Ekim'de Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.

Kapsülde bulunan Rus kozmonotlar Sergey Ryzhikov ve Andrey Borisenko ile NASA astronotu Shane Kimbrough'un uzay istasyonunda 4 ay kalacağı bildirilmişti.