Soyu tükenmekte olan hayvanlar için 'son selfie'

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanları korumak için #sonselfie kampanyası başlattı.

WWF kampanya için çekilen fotoğrafları saniyeler içinde yok eden Snapchat uygulamasını kullanan WWF, bu uygulama altında başlattığı #sonselfie kampanyası ile "saniyen var, ekran görüntü paylaş, bunun #sonselfie olmasına izin verme" mesajını veriyor.

Kısa sürede büyük ses getiren kampanyaya katılmak için kullanıcılar WWF'nin wwf_turkiye hesabını Snapchat üzerinden takip etmesi gerekiyor. Daha sonra hesap saniyeler içinde yok olacak ve nesli tükenmekte olan hayvanların selfie fotoğraflarını paylaşıyor. Birkaç saniye içinde kaybolan fotoğraflar gibi gerçek hayatta da hayvan türlerinin kaybolmaması için kullanıcıların bu şekilde harekete geçmesi isteniyor.

Snapchat dışında Twitter 'da da hızla yayılan #sonselfie kampanyası WWF ve 41?29! ajansının ortak çalışmasıyla yürütülüyor.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak; “İnsan nüfusunun ve etkisinin hızla arttığı yüzyılımızda aynı gezegeni paylaştığımız hayvan türleri birer birer yok oluyor. 1970-2008 arasında dünya genelinde biyolojik çeşitlilik yüzde 30 azaldı. WWF olarak dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmalarla nesli tehlike altındaki türlerin geleceğini güven altına almayı amaçlıyoruz. Gücümüzü, milyonlarca insanın çalışmalarımıza verdiği destekten alıyoruz. Gençlerin bu konuya olan duyarlılığı, sadece anlık bir farkındalık yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda koruma çalışmalarımızın geleceğe taşınmasına yardımcı olacak. Bugün dünya üzerinde akıllı telefon sahibi olan insan sayısı 1.75 milyar. #SonSelfie fotoğraflarının, özellikle genç hedef kitle tarafından yaygınlaştırılarak Snapchat platformunda kutup ayısı, kaplan, boz ayı, vaşak gibi türlerin yardım çağrısına kulak vermelerini istiyoruz. Basit bir hareketle fark yaratmak isteyen herkesi kampanyaya katılmak için Snapchat uygulaması üzerinden wwf_turkiye kullanıcı adıyla WWF-Türkiye’yi takip etmeye davet ediyoruz.” dedi.