Soyu tükenmek üzere; yol kenarında ölüsü bulundu

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yol kenarında, soyu tükenmek üzere olan ve birinci derecede koruma altında bulunan ​vaşak ölüsü bulundu. Vaşağın araç çarpması sonucu telef olduğu tahmin ediliyor.

Antalya- Konya yolunun Üzümdere Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda, öğle saatlerinde, yol kenarında hareketsiz duran bir vaşak görüldü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, vaşağın telef olduğunu belirledi.

Araç çarpması sonucu telef olduğu tahmin edilen, yaklaşık 1,5 metre uzunluktaki ve 35- 40 kilo ağırlığındaki vaşak, doğa koruma ekipleri tarafından götürüldü.