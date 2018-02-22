T24 LogoT24 Logo
Çevre

Soyu tükenmek üzere; yol kenarında ölüsü bulundu

Vaşağın araç çarpması sonucu telef olduğu tahmin ediliyor

22 Şubat 2018 21:11

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yol kenarında, soyu tükenmek üzere olan ve birinci derecede koruma altında bulunan ​vaşak ölüsü bulundu. Vaşağın araç çarpması sonucu telef olduğu tahmin ediliyor.

Antalya- Konya yolunun Üzümdere Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda, öğle saatlerinde, yol kenarında hareketsiz duran bir vaşak görüldü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, vaşağın telef olduğunu belirledi.

Araç çarpması sonucu telef olduğu tahmin edilen, yaklaşık 1,5 metre uzunluktaki ve 35- 40 kilo ağırlığındaki vaşak, doğa koruma ekipleri tarafından götürüldü.

 

ETİKETLER

Antalyavaşak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24