Soyu tehlikede olan orangutanı tüfekle 130 kez vurarak öldürdüler

Borneo adasının Endonezya’ya ait bölümünde erkek bir orangutan, havalı tüfekle 130 kez vuruldu. Bıçaklanan ve dövülen orangutan, yaşam savaşını kaybetti.

Orangutan Koruma Merkezi’nden yapılan açıklamada orangutanın vücudunda 70’ten fazlası kafasında olmak üzere 130 havalı tüfek topu bulunduğu, vurulma sebebiyle kör olduğu, keskin objelerle açılmış 17 açık yarasının bulunduğu belirtildi.

Sputnik'in ABC News’teki haberden aktardığına göre bölgedeki güvenlik güçlerinden yerel polis şefi Teddy Ristiawan orangutanın pazartesi günü hastaneye götürüldüğünde hala hayatta olduğunu fakat salı sabahı hayatını kaybettiğini belirtti.

Borneo’da ve Endonezya adası Sumatra’da orangutanların sayısı 1970’lerden bu yana hızla azalıyor ve her iki adadaki orangutan türleri de tehlikede olan türler olarak kabul ediliyor. Endonezya ve Malezya’da orangutanlar koruma altında türler fakat ormansızlaşma bu hayvanların habitatına ciddi zarar veriyor ve orangutanların insanlarla karşılaşma ihtimalini yükseltiyor.

Ocak ayı ortasında bir orangutan daha kafası kesilmiş ve onlarca kez havalı tüfekle vurulmuş bir şekilde bulunmuştu.