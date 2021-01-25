Soylu'ya sosyal medyadan hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medyada hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içeren ifadeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli E.E. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Twitter'da hakaret içerikli yorum yazdığı gerekçesiyle şüpheli E.E. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında şüpheli E.E. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda annesi ile olan fotoğrafı altında küfür eden şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki göstermişti. Soylu, "45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım, Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım" demişti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir" demiş, açıklamalarının devamında, "Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Gül’ün bu ifadeleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdiği şeklinde yorumlanmıştı.

E.E., yine sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.