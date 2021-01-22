Adalet Bakanı Gül'den 'Soylu' açıklaması: Kanunlar uygulanıyor, eksikler varsa kanun yapımı parlamentodadır, yargı dağıtımı mahkemededir, sosyal medyada değil

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi ile olan fotoğrafının altına küfür eden kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Twitter'dan tepki göstermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum, hukukun, yargının hak ettiği cezayı vereceği inancımız tamdır. Hukukta yargıda çıkan kanunlar uygulanıyor. Bu konuda yasalarda bir ihtiyaç olması halinde, elbette değerlendirmeler yapılması gerekir, kanunlar toplumun ihtiyaçları için çıkartılır. Kanun yapımı parlamentodadır, yargı dağıtımı mahkemededir, sosyal medyada değil" dedi.

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Gaziantep Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı "Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım, Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder" açıklamasına ilişkin "Kadınların onuru her şeyin üstünde. Hele Anneler olunca başımızın tacı. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyin muhterem validelerine yapılan bu insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyorum, bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum, hukukun, yargının hak ettiği cezayı vereceği inancımız tamdır. Bu konuda muhterem validelerine de Bakanımızın acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin annesine, eşine çocuklarına küfretme, kötü söz söyleme hakkı yoktur. Bu konuda aile en kutsalımızdır, kadınlar onurumuzdur, insan onuruyla yaşar" dedi.

Gül'ün şöyle devam etti:

Bu konuda yasalarda bir ihtiyaç olması halinde, kanunlar toplumun ihtiyaçları için çıkartılır, elbette değerlendirmeler yapılması gerekir. Kimsenin ailesinin, kişilik onurunu zedelememesi için ihtiyaçlar varsa bunların konuşulması tabiidir. Kanun yapımı parlamentodadır, yargı dağıtımı mahkemededir, sosyal medyada değil. Bu tür hadiselerde üzüldüğümüz hadiseleri inşallah kimse yaşamaz.

Sayın Bakanımızın muhterem validelerine geçmiş olsun diliyorum, çirkin ifadeleri kınıyorum. Hukukun gereğini yapacağına inanıyorum, yargıda çıkan kanunlar uygulanıyor. Eksiklik varsa, toplum ihtiyaçları varsa parlamentoda değiştirilir, yargı da bunu uygular."

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda annesi ile olan fotoğrafı altında küfür eden şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki göstermiş, "45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım, Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder da provokasyon sayacağım" açıklamasını yapmıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir" demiş, açıklamalarının devamında, "Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz" ifadelerini kullanmıştı. Gül’ün bu ifadeleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdiği şeklinde yorumlanmıştı.

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