İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret soruşturması şüphelisi, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkındaki "Kamu Görevlisine Hakaret" suçundan soruşturma süren E.E., yine sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle E.E. hakkında "Kamu Görevlisine Hakaret" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında E.E.'nin sosyal medya hesapları detaylı olarak incelendi.

İncelemede şüpheli E.E.'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Şüpheli E.E. bunun üzerine gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne çıkarılan E.E., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda annesi ile olan fotoğrafı altında küfür eden şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki göstermişti. Soylu, "45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım, Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım"." demişti. TIKLAYIN: Adalet Bakanı Gül'den 'Soylu' açıklaması: Kanunlar uygulanıyor, eksikler varsa kanun yapımı parlamentodadır, yargı dağıtımı mahkemededir, sosyal medyada değil

TIKLAYIN: İçişleri Bakanı Soylu: Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest; bakan olsam ne yazar