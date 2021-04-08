T24 LogoT24 Logo
Politika

İçişleri Bakanı Soylu'ya sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

08 Nisan 2021 16:51

Kayseri'de H.T. (22) hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, H.T. hakkında, geçen 29 Mart’ta sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda H.T. hakkında, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. H.T. önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak. (DHA)

Süleyman Soyluhakaretdavaiddianamemakheme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24