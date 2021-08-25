Soylu, veliye verdiği sözü tutmadı: 3 yaşından büyük okul servisleri kamerasız, sensörsüz çalışabilecek

Hükümet, okul servislerinde ölümle sonuçlanan çocuk unutulması olayları üzerine servisleri daha güvenli hale getirmek amacıyla dört yıl önce yayınladığı düzenlemede geri adım attı. 1 Ocak 2018’den itibaren üretilen araçlarda bulunan kamera, sensörlü koltuk ve 3 nokta emniyet kemeri gibi özellikler, 3 yaşından büyük araçlarda zorunlu olmayacak. 2017 yılında İzmir'de serviste unutulan 3 yaşındaki Alperen Şahin hayatını kaybetmiş, bunun üzerine yönetmelik yayınlanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Veliler rahat olsun, tüm güvenlik tedbirlerini almak bizim temel sorumluluğumuzdur" demişti.

Çalışmaya devam edecekler

İçişleri, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının birlikte yürüttüğü Okul Servisleri Yönetmeliğine ilişkin beklenen değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre, 1 Ocak 2018 tarihinden önce okul servis aracı olarak tescil edilmiş araçlarda, "her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri", "her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem", "tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı" zorunluluğu aranmayacak. Bu tarihten önce tescil edilmiş ve 15 yaşından küçük araçlar, servis hizmeti vermeye devam edebilecek.

İlkokul mezunu servis personeli olabilecek

Yönetmelikle servis personelinin niteliklerine ilişkin de yeni düzenlemeler yapıldı. Bir önceki yönetmeliğe göre en az lise mezunu olması gereken servis personeli, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı kursu başarıyla tamamlaması halinde ilkokul mezunu olarak da çalışabilecek. Servis aracında okul öncesi eğitim, ilköğretim ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocuk/öğrenci bulunması durumunda rehber personel bulundurulması zorunlu olacak. Öte yandan özel izin belgesine bağlı olarak, her eğitim-öğretim yılında çalıştırılacak rehber personel, şoför isimleri ile araçların plakaları ve her türlü değişiklikler aynı gün içinde okul yönetimine bildirilecek.

Veliler rahat olsun demişti

İzmir'de 2017 yılında 3 yaşındaki Alperen Şahin'in serviste unutularak havasızlıktan yaşamını yitirmesinin ardından dört bakanlık bir araya gelerek Okul Servisleri Yönetmeliği hazırlamıştı. Yönetmelikle servislerde kamera, sensörlü koltuk ve 3 nokta emniyet kemeri zorunluluğu getirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yönetmelikle ilgili bilgilendirme toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Veliler rahat olsun. Çocuklarımız evden okula gidene kadar, okuldan da eve gelene kadar tüm güvenlik önlemlerini almak bizim temel sorumluluğumuzdur. Müsamaha göstermediğimiz sebebiyle de kimse bize darılıp, gücenmesin. Devlet denetleyecek, bu doğru. Vatandaşımızın da, çocuğu okusun okumasın, bir gözü okul servis araçları içerisinde olmalıdır.”

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