“Başka Alperenler ölmesin” diye hazırlanmıştı, "güvenli servis" yönetmeliği bu yıl da erteleniyor

Okul servislerine kamera ile sensörlü koltuk zorunluluğu getiren ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Veliler rahat olsun” sözleriyle tanıttığı düzenleme, dört yıldır yürürlüğe giremedi. Servisçiler, 3 kez ertelettikleri yönetmeliğin bu yıl da ertelenmesini istedi. Bakanlık da bu yönde bir çalışma başlattı.

İzmir'de 2017 yılında 3 yaşındaki Alperen Şahin'in serviste unutularak havasızlıktan yaşamını yitirmesinin ardından dört bakanlık bir araya gelerek Okul Servisleri Yönetmeliği hazırlamıştı. Yönetmelikle 12 yaşından büyük araçların okul servisi olarak kullanılması yasaklanırken, servislerde kamera, sensörlü koltuk ve 3 nokta emniyet kemeri zorunluluğu getirildi. 25 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan yönetmelik kapsamında firmalara eksikliklerini gidermek üzere bir yıl da süre tanındı.

2020’de de pandemi gerekçesiyle ertelendi

Ancak bir sonraki yıl, servis firmaları ekonomik koşulları gerekçe göstererek yönetmeliğin bir yıl ertelenmesini talep etti. Talepler üzerine yönetmelikteki kamera, sensörlü koltuk ile 3 nokta emniyet kemeri zorunluluğu getiren maddelerin yürürlüğe giriş tarihi 2018 ve 2019 yıllarında ertelendi. Düzenleme, 2020 yılında da pandemi gerekçesiyle ertelendi ve söz konusu maddelerin yürürlüğe giriş tarihi 3 Eylül 2021 olarak belirlendi.

2018 model öncesinde aramayın talebi

Okulların açılmasına ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesine kısa bir süre kala harekete geçen servis işletmecileri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Aile ve Sosyal Politikalar ile Milli Eğitim Bakanlıklarına başvuruda bulunarak yönetmelikteki bazı maddelerin değiştirilmesini istedi. Bu kapsamda 2018 model öncesi araçlarda kamera ve koltuklu sensörün takılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle bu zorunluluğun söz konusu araçlar için uygulanmaması talep edildi. 3 nokta emniyet kemeri zorunluluğunun da kaldırılmasını isteyen servisçiler, bu şekilde düzenleme yapılamayacaksa, yönetmeliğin bir yıl daha ertelenmesini talep etti.

Yeni yönetmelik yayınlanacak

Edinilen bilgiye göre yönetmelikle ilgili koordinasyonu yürüten başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere diğer bakanlıkların temsilcileri bir araya gelerek, talepler doğrultusunda yeni bir çalışma başlattı. Söz konusu şartların yeni araçlar için geçerli olması, mevcut araçlarda ise bu şartların aranmaması seçeneği masaya yatırılırken erteleme seçeneği de değerlendirildi. İçişleri Bakanlığınca bu hafta yayınlanacak yeni yönetmelikle servisçilerin talepleri doğrultusunda düzenleme yapılması bekleniyor.

Soylu “Veliler rahat olsun” demişti

Yönetmelikle ilgili 24 Ekim 2017 tarihinde yapılan bilgilendirme toplantısına dönemin dört bakanı da katılmış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Veliler rahat olsun. Çocuklarımız evden okula gidene kadar, okuldan da eve gelene kadar tüm güvenlik önlemlerini almak bizim temel sorumluluğumuzdur. Müsamaha göstermediğimiz sebebiyle de kimse bize darılıp, gücenmesin. Devlet denetleyecek, bu doğru. Vatandaşımızın da, çocuğu okusun okumasın, bir gözü okul servis araçları içerisinde olmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.