Soylu: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek açıklamasının ardından " Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız..." paylaşımını yaptı.

Erdoğan, bugünkü grup toplantısında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkında iddialarda bulunduğu Bakan Soylu'ya desteğini açıkladı. Erdoğan, "Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanındayız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir." dedi.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek: Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanındayız