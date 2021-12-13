Soylu’nun kuzeninin, 15 TL’lik ürünü SGK’ya bin TL’ye sattığı iddia edilmişti; tartışmalı kod geri ödeme listesinden çıkarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun bir dönem ortağı olduğu firmanın 15 TL’lik ürünü SGK’ya bin TL’ye sattığı iddialarına neden olan tartışmalı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kodu, SGK’nın geri ödeme listesinden çıkarıldı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, firmanın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve SGK kayıtları arasında farklı eşleştirme ile 3 Nisan’dan itibaren haksız kazanç elde ettiğini iddia etmiş, firma ise bu şekilde bir satış yapılmadığını belirtmişti.

O kod listeden silindi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun 28 Mayıs’ta sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiği ve bu döneme kadar ortaklığını yürüttüğü RD Global/İnvamed firmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında SGK yeni bir adım attı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in valvülotom kateter ile eşleştirildiğini iddia ettiği yaklaşık 15 TL’lik vasküler kateter giriş kitine ilişkin KV1381 SUT kodu, geri ödeme listesinden çıkarıldı.

ÜTS’de 15 TL, SUT’ta bin TL’lik ürün

Emir, konuya ilişkin iddiasını şu sözlerle açıklamıştı: “KV1381 SUT kodu ile eşleşmesi yapılan vasküler kateter giriş kitine ÜTS (TİTCK kaydı) üzerinden baktığımızda piyasa değeri yaklaşık 15 TL olan bir ürünün yer aldığını görüyoruz. Oysa, aynı kodun SUT karşılığında kalp-damar cerrahisinde vasküler bozuklukların tedavisinde kullanılan valvülotom kataterin yer aldığını görüyoruz. Bu ürün için firmaya ödenen miktar ise adet başına bin TL. Yani SGK kayıtlarına göre firma SGK’ya 15 TL’lik ürün veriyor, karşılığında bin TL alıyor.” İddialarla ilgili firmadan yapılan açıklamada ise, hastanelere doğrudan değil, bayiler aracılığıyla satış yapıldığı, buna karşın söz konusu ürünle ilgili bir satış yapılmadığı belirtilmişti.

İki ürün daha geri ödemeden çıkarıldı

Bu arada TİTCK’nın 16 ürün grubunda ÜTS kayıtlarıyla, SUT kodları arasında tutarsızlıklar tespit etmesiyle firmaya yönelik başlatılan soruşturmanın da devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda firmanın SGK’ya sunduğu iki ürün daha SUT kodu geri ödeme listesinden çıkarıldı. 10 Kasım’da kapatılan ürünlerden birinin 19 bin TL değerindeki 103103 SUT kodlu omurilik tümör ablasyon ürünü, diğerinin ise değeri 5 bin TL olan GR1265 SUT kodlu tümör ablasyon ürünü olduğu ifade edildi.

Emir: Haklılığımız tespit edilmiş oldu

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Emir, “Biz Temmuz ayında bu iddiaları gündeme getirdiğimizde firma önce inkar etmiş, hastanelere bu şekilde bir satış yapılmadığını ifade etmişti. Peki biz bu durumu tespit etmeseydik ne olacaktı? Böyle bir satış yapılmayacaksa, neden SGK kayıtlarında böyle bir eşleştirme yapıldı? Şimdi bu eşleştirmenin 18 Kasım’da SGK kayıtlarından kaldırıldığını görüyoruz. Bu düzenleme haklılığımızı ortaya koymuş oldu” dedi.

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