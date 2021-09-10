SGK’nın milyarlarca liralık usulsüzlük soruşturması; Soylu’nun kuzeninin yakın zamana kadar ortağı olduğu şirket usulsüzlükle suçlanıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda başlatılan 1 milyar TL’lik usulsüzlükle ilgili soruşturmanın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun yakın zamana kadar ortağı olduğu ve 28 Mayıs’ta istifa ettiği Invamed’e yönelik yürütüldüğü ortaya çıktı. T24'ün ulaştığı soruşturma dosyasına göre firma, Soylu’nun ortağı olduğu döneme dair çok sayıda ürün grubunun geri ödemesinde usulsüzlükle suçlanıyor.

SGK'nın bazı ilaç ve tıbbi cihaz ödemelerinde milyarlarca liralık usulsüz ödeme yapıldığına ilişkin iddialar üzerine başlattığı soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Çok sayıda üst düzey personelin görevden alınmasıyla devam eden soruşturmanın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu'nun ortağı olduğu İnvamed firmasına yönelik başlatıldığı öğrenildi.

Kodlar arasındaki tutarsızlıklara açıklama istendi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), firmanın 16 ürün grubunda hastanelere verdiği ürünlerin ÜTS kayıtlarıyla, Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT) kodları arasında tutarsızlıklar tespit etti. TİTCK aynı zamanda birçok üründe de sertifikalara ilişkin usulsüzlükler tespit ederek, firmadan bu tutarsızlıklara açıklama getirmesini talep etti. Öte yandan bazı ürünlerde de kaydı yapılan ürünlerle, sunulan ürünlerin görselleri arasında da çok sayıda farklılık tespit edilirken, tüm bunlara açıklama getirilmesi istendi. TİTCK'nın yazısında söz konusu ürün grupları ve başlatılan incelemeye ilişkin ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

İddialar üzerine istifa ettiği açıklanmıştı

"Kurumumuza yapılan bildirim sebebi ile üreticisi olduğunuz tespit edilen Ürün Takip Sisteminde kayıtlı Aterektomi, Trombektomi ve Aspirosyon Sistemleri, Aterektomi Kateteri - Trombektomi Kateteri, Tromboliz Kateteri, Tromboaspirasyon Kateteri, Steril Kateter, Steril Kılavuz Tel, Steril Kanül, Steril Embolizasyon ve Kapama Seti, Steril İntroduser, Steril Cerrahi Yaşıtrırıcı, Sretil Embolizan Ajan, Isıtma ve Soğutma Pedi, ICT Karıştırma Cihazı, Radyofrekans Ablasyon Sistemi adlı ürün grupları hakkında 7223 sayılı kanun kapsamında inceleme başlatılmıştır." Firmanın, bu yolla SGK'yı 1 milyar TL zarara uğrattığı iddia ediliyor. İnvamed firması, Temmuz ayında CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in 15 TL'lik bir ürünü SGK'ya bin TL'ye sattığı iddiasıyla gündeme gelmiş, firmadan yapılan açıklamada ise iddialar reddedilirken, Mehmet Soylu'nun mayıs ayında şirketten istifa ettiği duyurulmuştu.

Görevden almalarla üstü örtülecek iddiası

T24'e bilgi veren ancak ismini açıklamak istemeyen bazı kurum yetkilileri, SGK’nın hafızası olarak tanımlanan bazı yetkililerin görevden alınma gerekçesinin soruşturmanın firmanın lehine sonuçlandırılması amacıyla yapıldığını iddia etti. Medikal sektöründe yüzlerce firmanın aylardır kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarını tahsil edemediği için büyük zorluklar yaşadığını ve bu nedenle 16 Eylül'de Ankara'da eylem düzenleneceğini de hatırlatan yetkililer, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yanda kamuyu milyarlarca TL zarara uğratan firmalar, haksız şekilde elde ettiği ödemeleri günü gününe alırken, diğer tarafta üreten, emeğini ortaya koyan firmalar iflasa sürükleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, bir an önce bu adaletsiz uygulamalara son vermeli." Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem’in yeğeni olan SGK Tıbbı Malzeme Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem’in de soruşturma kapsamında mevzuat dairesine atandığı ve kısa süre sonra görevden alınacağı da öne sürüldü.