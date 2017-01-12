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Politika

Soylu: Karlov suikastı enteresan gelişmelere gidiyor

"Terörle ilişkili olduğu gerekçesiyle şimdiye kadar kapatılan dernek sayısı 1325'tir"

12 Ocak 2017 10:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının ucunun nereye gittiğinin netleştiğini belirterek, bu konuda daha kararlı ve çok şiddetli gitmeleri gerektiğini söyledi. Soylu, "Karlov suikastı enteresan gelişmelere gidiyor, ucunun nereye gittiği netleşiyor. Az şiddetli gidiyoruz, daha kararlı ve çok şiddetli gitmemiz lazım." dedi.

Soylu büyükelçiler konferansındaki konuşmasında şunları söyledi:

"Karlov suikasti enteresan gelişmelere gidiyor, ucunun nereye gittiği netleşiyor; az şiddetli gidiyoruz, daha kararlı ve çok şiddetli gitmemiz lazım. Terörle ilişkili olduğu gerekçesiyle şimdiye kadar kapatılan dernek sayısı 1325'tir. DEAŞ ile mücadele kapsamında Türkiye'ye girmek isteyen 744.205 kişi kontrol edildi; bunların 3180'i yakalandı, 120'si tutuklandı."

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İçişleri BakanıSüleyman SoyluRusyaAnkara BüyükelçisiAndrey Karlovsuikast

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