Soylu hedef almış, Jandarma Genel Komutanı suç duyurusunda bulunmuştu; Cumhuriyet gazetesi hakkında soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları doğrultusunda yaptığı "Komutan çete lideriyle!” başlıklı haberi nedeniyle Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in “hakaret ve iftira” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasına karşın Cumhuriyet gazetesi hakkında soruşturma açtı.

Cumhuriyet’in 11 Mayıs tarihli sayısında, Sedat Peker’in Elazığ’da Yeldana Kaharman’ın şüpheli ölümüne ilişkin Mehmet Ağar’ın oğlu AKP milletvekili Tolga Ağar’ı suçlamasının ardından iddiaları yalanlayan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in, çete raporunda adı geçen Selahattin Yılmaz ve Galip Öztürk’le birlikte fotoğrafları çıkmasını “Komutan çete lideriyle!” başlığıyla haberleştirmişti.

Söz konusu haberin ardından Cumhuriyet'i hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye eski Türkiye değil, hesabını hukuk önünde vereceksiniz” ifadelerini kullanmıştı. Soylu’nun bu çıkışının ardından Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Cumhuriyet hakkında “hakaret ve iftira” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Şikâyet üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında “hakaret ve iftira” suçlamasıyla soruşturma açtı.

Cumhuriyet savcısı Hafize Demir Hamurcu, “Çok acele ve sürelidir” notuyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na yazı yazarak Küçükkaya ve Büyüktaş’ın talimatla ifadesinin alınmasını istedi. Küçükkaya ve Büyüktaş, dün soruşturma kapsamında ifadelerini verdi.