Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na HDP’li Musa Piroğlu çıkışı: Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun Türk polisine "şerefsiz" dediği iddiasına ilişkin bir video paylaşarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi; "Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" dedi.

Kobani davası kapsamında yapılan gözaltıları İstanbul Kadıköy'de protesto etmek isteyen HDP'lilere polis müdahale etmişti. HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu müdahale esnasında tekerlekli sandalyesinden düşmüştü.

Bakan Soylu dün yaşananlara ilişkin Twitter hesabından bir video kesiti paylaştı. Soylu'nun paylaştığı bu kesitte bir polisin, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'na "Bana 'şerefsiz' diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim" dediği anlar yer aldı.

Bakan Soylu, mesajında "Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu'nun abisi HDP Milletvekili Musa Piroğlu Türk polisine 'şerefsiz' dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP’li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" dedi.