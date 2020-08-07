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Soylu'dan Albayrak'a destek: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için

07 Ağustos 2020 16:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kur krizi nedeniyle eleştirilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek olmak için başlatılan #BeratAlbayrakınYanındayız etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için..." ifadelerini kullandı.

Dolar ve Euro kurundaki yükselişin ardından istifa etmesi istenen Bakan Albayrak için başlatılan #BeratAlbayrakınYanındayız kampanyası  Twitter'da Trend Topic listesine girdi.

Kampanyaya destek veren Bakan Soylu, "Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için... #BeratAlbayrakınYanındayız" paylaşımını yaptı.

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