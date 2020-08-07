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AKP'li Güvenç'ten Bakan Albayrak'a destek: Köpekler havladı diye atlar ölmez

07 Ağustos 2020 13:13

Dolardaki tarihi yükselişin ardından vatandaşlardan tepki gören Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek açıklaması yapan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "Köpekler havladı diye atlar ölmez.." ifadelerini kullandı.

6 Ağustos'da TL'nin dolar ve Euro'ya karşı sert şekilde değer kaybetmesinin ardından vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı eleştirerek istifa çağrısı yaptılar. Albayrak'ı destekleyenler ise eleştirilere karşı Twitter'da #BeratAlbayrakYanındayız kampanyasını başlattılar.

AKP'li birçok ismin de katıldığı kampanyada Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "Köpekler havladı diye atlar ölmez... #BeratAlbayrakYanındayız" paylaşımını yaptı.

Paylaşımı Twitter'da tepkiye neden olan Güvenç, eleştirilere yanıt vermedi.

 

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