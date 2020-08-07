AKP'li Güvenç'ten Bakan Albayrak'a destek: Köpekler havladı diye atlar ölmez

Dolardaki tarihi yükselişin ardından vatandaşlardan tepki gören Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek açıklaması yapan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "Köpekler havladı diye atlar ölmez.." ifadelerini kullandı.

6 Ağustos'da TL'nin dolar ve Euro'ya karşı sert şekilde değer kaybetmesinin ardından vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı eleştirerek istifa çağrısı yaptılar. Albayrak'ı destekleyenler ise eleştirilere karşı Twitter'da #BeratAlbayrakYanındayız kampanyasını başlattılar.

AKP'li birçok ismin de katıldığı kampanyada Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "Köpekler havladı diye atlar ölmez... #BeratAlbayrakYanındayız" paylaşımını yaptı.

Paylaşımı Twitter'da tepkiye neden olan Güvenç, eleştirilere yanıt vermedi.