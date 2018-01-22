SÖYLEŞİ - Karahan: Türk sanatçı olarak ülkemi Bolşoy'da temsil etmek çok büyük bir mutluluk

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ocak (DHA) - Dünyaca ünlü Bolşoy tiyatrosunda bir haftada iki farklı oyunda dört kez başrolde oynayacak olan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, \"Bolşoy\'da bir Türk sanatçı olarak ülkemi burada temsil etmek çok büyük bir mutluluk\" dedi.

Rusya\'nın Başkenti Moskova\'daki Bolşoy tiyatrosunda sahnelenen La Traviata operasında iki kez başrol oynayan Karahan, geçen yıl yine aynı sahnede çıktığı Manon Lescaut operası için de bir kez daha başrolde oynayacak.

Böylece bir hafta içinde iki farklı operada dört gece başrol oynayacak olan Karahan, dünyanın en önemli sahnelerinden birisi olarak gösterilen Bolşoy tiyatrosunda önemli bir başarıya imza atacak.

Bolşoy sahnesine çıkmak bir çok sanatçının hayallerini süslerken Murat Karahan, \"Ben yıllardır Bolşoy sahnesine çıkıyorum\" diye anımsattı ve ekledi:

\"Bu benim beşinci ayrı prodüksiyonum; bugüne kadar kaç tane temsil yaptığımın sayısını ben de unuttum.

\"Gerçekten benim için çok büyük bir mutluluk, dünyanın en önemli opera mabetlerinden birisi olan Bolşoy\'da bir Türk sanatçı olarak ülkemi burada temsil etmek çok büyük bir mutluluk.

\"Tabi bu seferki ziyaretimin ayrı bir özelliği var; bu kez sahnede Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak ülkemi temsil ettim.

\"Bugün La Traviata eseri için ikinci kez sahne aldım ayın 24 ve 26\'sında da Manon Lescaut eseri için sahneye çıkacağım.

\"Bu demek oluyorki son bir haftada dördüncü kez Bolşoy sahnesinde başrol oynayacağım.

\"Tabi bu kişisel ilişkilerimi Devlet Bale ve Operası için de bir bağ kurmak için kullanacağım ve ilerde mutlaka Bolşoy tiyatrosu ile bizim Devlet Bale ve Operamızın ortak prodüksiyonlara imza atmasını sağlayacağım.\"

Yakın bir zamanda geldiği Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü görevi için Rus sanatçı dostlarından tebrikler aldığını ve kendisine, \"Sakın şarkı söylemeyi bırakma\" dediklerini belirten Karahan, şöyle konuştu:

\"Tabiki söylemeyi bırakmayacağım; gördüğünüz gibi şuanda Bolşoy\'dayım.

\"Şubat başı gibi Berlin\'de olacağım.

\"Dediğim gibi benim dünyadaki birçok opera ile kişisel bir hukukum var; kendi münferit kariyerimden dolayı.

\"Şimdi bu kişisel hukukumu Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak kullanarak Devlet Opera ve Balemizi dış dünyaya açmak ya da oradaki standartları ülkemize taşımak için mutlaka bir işbirliği aracı olarak kullanacağım.\"

Karahan, bu konudaki ilk önemli adımı, bu hafta içinde Bolşoy Tiyatrosu Genel Müdürü ile bir görüşme gerçekleştirerek atacağına işaret etti.

Türkiye\'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve eşi Sibel Diriöz tarafından da izlenen Karahan, Rus izleyicisi tarafından ayakta alkışlandı. Büyükelçi Diriöz, Karahan\'ı gösteri sonrası kulisinde ziyaret ederek sanatçıyı tebrik etti. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

- Temsilden detay görüntüler

- Karahan ile röportaj