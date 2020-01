'Soyguncular beni bağladı' demişti, seks fantezisi çıktı

İstanbul Şişli'de geçen hafta elleri bağlı bulunan temizlikçi kadının 'gasp' iddiasının doğru olmadığı, soygunun hiç yaşanmadığı ortaya çıkmıştı.Olayın perde arkasında ise seks fantezisi olduğu öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Şişli'de polisi alarma geçiren 32 bin dolarlık işyeri gaspı ihbarının ardından seks fantezisi çıktı. İşyerinde temizlikçi olarak çalışan A.G. adlı kadının patronunu fanteziye çağırmak için attığı "Soyguncular beni bağladı" mesajının şirket sahibi tarafından gerçek sanıldığı tespit edildi. Patronun hemen polisi araması üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle karşılaşan A.G. adlı kadının korkarak önce soygun olduğunu söylediği daha sonra gerçeği anlattığı belirtildi.

Şişli, Kocamansur Sokak, No 56’da bulunan bir inşaat şirketi sahibi A.S., cep telefonuna gelen bir mesajda işyerinin soyulduğu yazdığını söyleyerek polisi müracaat etti. İşyeri sahibi A.S. ve polis işyerine girdiğinde temizlik görevlisi olarak çalışan A G.’yi sandalyeye bağlı olarak buldu. A.G. polise silahlı ve maskeli 3 kişinin işyerine geldiğini kasada bulunan 32 bin dolar ile 1700 lira ile kendi cüzdanı alarak kaçtıklarını söyledi.

'Patronu beklerken polisler geldi'

A.G., ilk anda verdiği çelişkili ifadeler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. A.G.’nin burada verdiği ifadede gerçeğin çok farklı olduğu ortaya çıktı. Patronu ile zaman zaman birlikte olduklarını ve çeşitli fanteziler yaptıklarını anlatan A.G. adlı kadının olayın onu yeni bir fanteziye çağırmak için attığı telefon mesajı yüzünden meydana geldiğini söyledi. A.G., "Onu fanteziye çağırmak için cep telefonuna ’Soyguncular beni sandalyeye bağladı’ mesajı attım. Sonra elimdeki ipleri bileğime dolayıp sandalyeye oturdum. Onu beklemeye başladım. Kapı açılınca patronumu polislerle birlikte içerdi girdiğini görünce ne diyeceğimi şaşırdım. 3 soyguncunun içeri girip beni bağladığını söyledim. Ancak daha sonra gerçeği anlatmanın daha doğru olacağını düşündüm. Amacım biraz heyecan yaşamaktı." dedi.

Poliste ifadesi tamamlanan A.G.’nin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.