"Sow'un pozisyonuna gol verecek adamın kokardını sökerler"

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki Moussa Sow'un rövaşata pozisyonunu değerlendirdi ve pozisyonun faul olduğunu söyledi

Yusuf Namoğlu, profesyonel hakemlerle Riva’da yaptığı eğitim toplantısında son hafta yaşanan hakem hatalarını masaya yatırdı.



Türkiye gazetesinin haberine göre; Namoğlu, Sow’un röveşata golünün faul gerekçesiyle iptal edilmesiyle ilgili olarak, “Karar son derece doğru. Buna gol verecek hakemin kokardını gider evinden söker alırım” diyerek pozisyonun çok net bir faul olduğunu vurguladı.