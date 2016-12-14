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Spor

MHK'dan Cüneyt Çakır'a 'iyi not'

MHK yöneticilerinin Antalyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır'ıa yönelik tepkilerden rahatsız oldukları öğrenildi

14 Aralık 2016 17:22

Fenerbahçe'nin, Antalyaspora 1-0 yenildiği karşılaşmada Moussa Sow'un sayılmayan golüyle sarı-lacivertli taraftarlardan tepki alan Cüneyt Çakır'ın gözlemciden 8.3 puan aldığı ortaya çıktı. Çakır'ın bu notunun karşılığı 'İyi ve verimli bir performans' olarak görünüyor.

MHK yöneticilerinin, ülkenin hassas günlerden geçmesi nedeniyle Cüneyt Çakır'a gösterilen tepkilerdeki ölçüsüz üsluplar nedeniyle rahatsız oldukları da belirtildi.

Tarık Ongun'a dönüş uçağında yapılan tacizler de büyük öfkeye neden olurken, FIFA hakeminin, camianın en efendi kişilikli isimlerinden biri olduğu hatırlatıldı.

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Cüneyt ÇakırAntalyasporFenerbahçeMoussa Sow

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