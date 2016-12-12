"Babasına FETÖ'cü dediler, Cüneyt Çakır'ı manyak ettiler!"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Cüneyt Çakır ve babası Serdar Çakır FETÖ'cü" açıklamasına yönelik olarak, "Cüneyt Çakır'ı manyak ettiler, adamın babasını FETÖ'cü yaptılar." ifadesini kullandı.



NTV Spor'da Galatasaray-Gaziantepspor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen şunları söyledi:



"Biz futbol konuşmak istiyoruz da konuşacak hal bırakmadılar. Şehitlerimizin günahsız çocuklarını, ana babalarını gördüm gerçekten çok üzüldüm. Görevleri sadece bu vatan topraklarını korumak olan insanlar onlar. Biz görev falan yapmıyoruz, sadece gevezelik yapıyoruz.

"Cüneyt Çakır'a terörist diyemezsin"

Bugün Türk sporu içinde tüm dünyada tanınan iki kişi var; biri Arda Turan diğeri Cüneyt Çakır. Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bir demecini okudum; 'Cüneyt Çakır ve babası Serdar Çakır FETÖCÜ' diyor. FETÖ nedir, terör örgütü. Peki bu adam neye istinaden FETÖ'cü diyor!



Cüneyt Çakır'ı manyak ettiler, adamın babasını FETÖ'cü yaptılar. Sayın Yıldırım Demirören'den istirham ediyorum; Serdar hocayı bu kadar itibarsızlaştırmayın, lütfen! Cüneyt'in ya da babasının yaptığı işi beğenmeyebilirsiniz, ama terörist diye suçlayamazsınız."