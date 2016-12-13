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Spor

Attığı gol iptal edilen Sow, Cüney Çakır'a tepki gösterdi: Hiçbir zaman bu kadar sinirlenmedim!

"O bana böyle vursa penaltı mı verecekti!"

13 Aralık 2016 02:41

Fenerbahçeli Sow, Antalyaspor maçında röveşatadan attığı golü iptal eden hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

Antalyaspor maçının 81. dakikasında röveşata vuruşla attığı gol, hakem Cüneyt Çakır tarafından geçerli sayılmayan Fenerbahçeli Moussa Sow, karşılaşma sonrası Çakır'a tepki gösterdi.

Maçın ardından Lig TV canlı yayınına katılıp soruları yanıtlayan Senegalli yıldız, ilk kez bu kadar sinirlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Şu anda önümdeki ekrandan golü izliyorum ve hakemin kararı beni güldürüyor gerçekten. Ben topa vuruyorum, rakip oyuncu kafasını sokuyor. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Profesyoneller bunu çok iyi bilir. Bence net gol. Ben hiçbir zaman bu kadar sinirlenmedim. Hakemin yanına gittim, 'Buna nasıl faul verirsin' dedim. Bana 'Mesafe çok yakındı, tehlikeli hareket yaptın' dedi. Ben mesafe yakın bile olsa böyle çok fazla gol attım.

 

"O bana böyle vursa penaltı mı verecekti!"

 

Şöyle düşünelim; tam tersi olsa, o oyuncu orada topa vuruyor olsa penaltı mı verecek? O bana böyle vursa penaltı vermez. Bir hakem kararına bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Kusura bakmasın."

 

 

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